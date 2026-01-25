Перевозчики в РК смогут заранее бронировать очередь на новых пунктах пропуска

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, что система CarGoRuqsat уже действует на ключевых направлениях с Китаем, Россией, Узбекистаном, Туркменистаном и Кыргызстаном, позволяя перевозчикам заранее бронировать время пересечения границы, сокращать очереди и упрощать оформление документов.

Ее планируют расширять. С 30 января 2026 года запустят на пункте пропуска «Кеген» в Алматинской области, а с 16 февраля 2026 года — на пункте пропуска «Кордай» в Жамбылской области.

Система интегрирована с 18 информационными ресурсами государственных органов, что позволяет перевозчикам заранее видеть: возможные штрафы и задолженности, а также необходимость оформления разрешительных документов.

С момента запуска на 34 пунктах пропуска со странами ЕАЭС электронной очередью воспользовались более 840 тысяч грузовых автомобилей, что подтверждает высокую востребованность сервиса.

В ведомстве сообщили, чтобы оформить электронную очередь через мобильное приложение или веб-версию системы, нужно:

выбрать пункт пропуска; указать дату и время; внести данные водителя и транспортного средства.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным.