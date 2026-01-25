РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:16, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Перевозчики в РК смогут заранее бронировать очередь на новых пунктах пропуска

    В Казахстане продолжают внедрять цифровые решения на автомобильных пунктах пропуска, чтобы ускорить пересечение границы и снизить административные барьеры для перевозчиков, передает агентство Kazinform.

    минивэн
    Фото: istockphoto

    В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, что система CarGoRuqsat уже действует на ключевых направлениях с Китаем, Россией, Узбекистаном, Туркменистаном и Кыргызстаном, позволяя перевозчикам заранее бронировать время пересечения границы, сокращать очереди и упрощать оформление документов.

    Ее планируют расширять. С 30 января 2026 года запустят на пункте пропуска «Кеген» в Алматинской области, а с 16 февраля 2026 года — на пункте пропуска «Кордай» в Жамбылской области. 

    Система интегрирована с 18 информационными ресурсами государственных органов, что позволяет перевозчикам заранее видеть: возможные штрафы и задолженности, а также необходимость оформления разрешительных документов.

    С момента запуска на 34 пунктах пропуска со странами ЕАЭС электронной очередью воспользовались более 840 тысяч грузовых автомобилей, что подтверждает высокую востребованность сервиса.

    В ведомстве сообщили, чтобы оформить электронную очередь через мобильное приложение или веб-версию системы, нужно:

    1. выбрать пункт пропуска;
    2. указать дату и время;
    3. внести данные водителя и транспортного средства.

    Ранее сообщалось, что пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным. 

    Теги:
    Минфин РК КГД Жамбылская область Алматинская область Перевозки Граница
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают