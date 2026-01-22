Перевод особо охраняемых территорий в земли запаса пересмотрели в РК

Перечень случаев, когда возможен перевод земель в земли запаса по решению Правительства при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, расширен.

К ним добавлены:

случаи перевода земель для эксплуатации:

объектов здравоохранения и образования;

действующих кладбищ;

канализационных очистных сооружений;

линий электропередачи, расположенных на территории особо охраняемых природных территорий и существовавших до их создания или расширения, при этом без изменения их целевого назначения.

Основанием для перевода служит положительное заключение комиссии, которое учитывает функциональное зонирование и генеральный план развития инфраструктуры территории, утвержденный уполномоченным органом.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.



Ранее мы писали, что 2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в госсобственность.