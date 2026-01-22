Перевод особо охраняемых территорий в земли запаса пересмотрели в РК
Постановлением Правительства внесены изменения в Правила перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса и перевода земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Перечень случаев, когда возможен перевод земель в земли запаса по решению Правительства при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, расширен.
К ним добавлены:
- случаи перевода земель для эксплуатации:
- объектов здравоохранения и образования;
- действующих кладбищ;
- канализационных очистных сооружений;
- линий электропередачи, расположенных на территории особо охраняемых природных территорий и существовавших до их создания или расширения, при этом без изменения их целевого назначения.
Основанием для перевода служит положительное заключение комиссии, которое учитывает функциональное зонирование и генеральный план развития инфраструктуры территории, утвержденный уполномоченным органом.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы писали, что 2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в госсобственность.