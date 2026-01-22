РУ
    Перевод особо охраняемых территорий в земли запаса пересмотрели в РК

    Постановлением Правительства внесены изменения в Правила перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса и перевода земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МСХ РК

    Перечень случаев, когда возможен перевод земель в земли запаса по решению Правительства при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, расширен.

    К ним добавлены:

    • случаи перевода земель для эксплуатации:
    • объектов здравоохранения и образования;
    • действующих кладбищ;
    • канализационных очистных сооружений;
    • линий электропередачи, расположенных на территории особо охраняемых природных территорий и существовавших до их создания или расширения, при этом без изменения их целевого назначения.

    Основанием для перевода служит положительное заключение комиссии, которое учитывает функциональное зонирование и генеральный план развития инфраструктуры территории, утвержденный уполномоченным органом.

    Постановление вводится в действие со дня его подписания.

    Ранее мы писали, что 2,1 млн га неиспользуемых земель в Казахстане досрочно вернули в госсобственность.

    Карина Кущанова
