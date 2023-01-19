Пересмотреть проект пробивки проспекта Рыскулова до БАКАД просят алматинцы

19 Января 2023, 14:00

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы жители Алатауского района на встрече с акимом города попросили пересмотреть проект пробивки Рыскулова от улицы Онгарсынова до БАКАД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель микрорайона Теректы сообщил, что по линии пробивки проспекта расположены более 200 домов и проживают 1,5 тысячи человек.

«Я проживаю в микрорайоне Теректы. Сейчас стоит вопрос о сносе наших домов в связи с пробивкой проспекта Рыскулова от улицы Онгарсыновой до БАКАД. Мы убедительно просим вас пересмотреть предварительный проект, который якобы проходит по нашим домам, поскольку это экономически невыгодно и для государства, и для жителей. В этих домах проживают многодетные семьи, есть инвалиды, в этих домах рождались наши дети. В свое время мы покупали эти земельные участки, все это было узаконено. Теперь государство будет платить нам компенсацию по рыночной стоимости, но когда будут эти деньги, тоже неизвестно. Мы просим пересмотреть этот проект, там есть много вариантов, которые будут выгодны и государству, и нам. Мы вложили в наши дома немалые деньги, у всех кредиты», - обратился он к акиму.

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев ответил, что по этому проекту уже разработана проектно-сметная документация. Она прошла государственную экспертизу.

«Из местного бюджета на начало строительства проспекта выделены деньги. Ширина дороги составляет шесть полос. Без выкупа и изъятие земельных участков мы эту дорогу не построим», - сказал он.

Аким Алматы Ерболат Досаев добавил, что микрорайон Теректы является присоединенным к городу. В то время население города, по его словам, составляло 1,2 млн, а сейчас - 2,2 млн.

«Город, к сожалению, живет по своим законам. Мы не можем пересмотреть пробивки, обойти дома. Это невозможно, потому что мы все равно нарываемся либо на другой выкуп, либо на промышленные предприятия, инфраструктуру и так далее. Также хочу сказать, что никаких задержек мы не делали, компенсацию по всем остальным пробивкам, которые были в городе, мы выплатили вплоть до тиына без задержек. Вы можете не переживать об этом, мы вам выплатим компенсацию по рыночной стоимости. Мы еще раз пересмотрим этот проект по возможности, но отмечу, что проектно-сметную документацию уже утвердили, деньги из бюджета выделили, если мы не будем продлевать проспект Рыскулова до БАКАД, то возникнет транспортный коллапс. Проект уже утвержден. Мы должны были этот проект закончить давно, но была пандемия и вышли из графика, проект затянулся. Теперь мы должны закончить пробивку до 2025 года. БАКАД откроется уже летом», - сказал аким.