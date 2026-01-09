Пересмотреть безвизовый режим для граждан США предлагают в Кыргызстане

На своей странице в соцсети чиновник призвал пересмотреть безвизовый режим для граждан США в ответ на новые визовые требования для кыргызстанцев.

— Считаю, что мы должны инициировать пересмотр нашего безвизового режима для граждан США, после объявленных вчера Госдепом новых визовых требований, согласно которым граждане Кыргызстана при подаче визовых заявлений обязаны вносить визовый залог до 15 тысяч долларов. Визовая политика — это вопрос паритетности и взаимоуважения. Если для наших граждан вводятся такие высокие барьеры, мы не можем делать вид, что ничего не произошло, — написал он.

Напомним, визовый залог до $15 тысяч ввели США для граждан Центральной Азии.