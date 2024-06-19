Пересечение проспектов Богенбай батыра и Сарыарка перекроют на ремонт в Астане

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщили о проведении работ на пересечении пр. Богенбай батыра и пр. Сарыарка в рамках среднего ремонта дорожного полотна по пр. Сарыарка, передает агентство Kazinform.

— В этой связи с 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, — говорится в сообщении управления.

Напомним, АО «НК «КазАвтоЖол» уведомило о закрытии участка автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» на ремонт.

Также сегодня в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщили о том, что участок проспекта Кабанбай батыра перекроют на сутки.