15:54, 18 Июнь 2024 | GMT +6
Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют на сутки в Астане
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Алматы до ул. Орынбор. Об этом передает агентство Kazinform.
С 21:00 18 июня до 21:00 19 июня текущего года участок будет полностью перекрыт (в том числе перекресток ул. Керей Жанибек хандар - пр. Кабанбай батыра).
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.