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    15:54, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют на сутки в Астане

    Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют на сутки в Астане
    Фото: акимат Астаны

    ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Алматы до ул. Орынбор. Об этом передает агентство Kazinform.

    С 21:00 18 июня до 21:00 19 июня текущего года участок будет полностью перекрыт (в том числе перекресток ул. Керей Жанибек хандар - пр. Кабанбай батыра).

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Регионы Транспорт Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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