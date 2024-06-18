Участок проспекта Кабанбай батыра перекроют на сутки в Астане

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» сообщает о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Алматы до ул. Орынбор. Об этом передает агентство Kazinform.

С 21:00 18 июня до 21:00 19 июня текущего года участок будет полностью перекрыт (в том числе перекресток ул. Керей Жанибек хандар - пр. Кабанбай батыра).

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.