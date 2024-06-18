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    17:33, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Участок объездной дороги в Астане закроют на ремонт

    дорога Р-10 «Обход Астана»
    Фото: АО «НК «КазАвтоЖол»

    АО «НК «КазАвтоЖол» уведомил о закрытии участка автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» на ремонт, передает агентство Kazinform.

    - АО «НК «КазАвтоЖол» уведомляет о том, что с 18 июня по 5 июля 2024 года на участке автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» км. 52-53 проводится плановый средний ремонт дороги. В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут, - говорится в сообщении.

    Горожан просят проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами

    Теги:
    Дороги Ремонт Астана Общество Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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