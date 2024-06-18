17:33, 18 Июнь 2024 | GMT +6
Участок объездной дороги в Астане закроют на ремонт
АО «НК «КазАвтоЖол» уведомил о закрытии участка автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» на ремонт, передает агентство Kazinform.
- АО «НК «КазАвтоЖол» уведомляет о том, что с 18 июня по 5 июля 2024 года на участке автомобильной дороги Р-10 «Обход Астана» км. 52-53 проводится плановый средний ремонт дороги. В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке, рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут, - говорится в сообщении.
Горожан просят проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами