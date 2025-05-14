Переработка нефти в Казахстане выросла почти на 11%

— В январе–апреле крупными НПЗ страны переработано 6,092 млн тонн нефти, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Увеличение объемов переработки стало ключевым фактором роста производства основных видов нефтепродуктов, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — сообщили в ведомстве.

В частности, отмечается рост производства автомобильного бензина на 25,4% — до 2,082 млн тонн; рост объемов выпуска дизельного топлива на 18,9% — до 1,921 млн тонн; увеличение производства авиационного керосина на 5,3%, до 0,255 млн тонн.

— Министерство энергетики продолжит реализацию стратегических мер, направленных на стабильную работу нефтеперерабатывающей отрасли, обеспечение устойчивого снабжения внутреннего рынка нефтепродуктами, а также повышение эффективности и технологического развития предприятий сектора, — добавили в Минэнерго.

Отметим, сегодня в Министерстве энергетики также сообщили о продлении запрета на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Мы также писали о том, что объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан достиг 3 млн тонн.