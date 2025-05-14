Объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан достиг 3 млн тонн

Важный шаг для двустороннего сотрудничества

Первая партия нефти с казахстанского месторождения «Тенгиз» была доставлена в Баку еще в марте 2023 года. Впоследствии нефть с другого крупного месторождения «Кашаган» также начала поступать в Азербайджан, с отправкой первой партии в январе 2025 года.

Как и ранее, нефть из Казахстана поступает через стратегически важный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который доставляет углеводороды в международные порты, откуда они отправляются на мировые рынки.

Планируемое увеличение объемов

В 2025 году предполагаемый объем транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан составит 1,7 миллиона тонн, что является частью долгосрочного плана по увеличению поставок.

Напомним, в марте 2024 года Казахстан и Азербайджан подписали соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через Азербайджан. Согласно документу, объем поставок будет расти до 2,2 миллиона тонн в год.

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Кроме того, в январе 2025 года SOCAR Midstream Operations LLC заключила соглашение с дочерней компанией «КазМунайГаз» (КМГ) - KMG Trading. Согласно договору, в 2025 году будет осуществляться транзит 240 тысяч тонн нефти с месторождения «Кашаган». Первая партия этого топлива была погружена на танкер в порту Актау в январе 2025 года и успешно прибыла на Сангачальский терминал в Азербайджане.

Увеличение объемов транзита нефти

С увеличением объемов поставок необходимо учитывать качество самой нефти. К 2030 году добыча нефти в Азербайджане может снизиться до 25 млн тонн, а экспорт — до 20 млн, что открывает возможности для совместного потока с казахстанской нефтью. Однако возникает вопрос качества: нефть из Кашагана и Тенгиза богата серой и может повлиять на премиальный бренд Azeri Light. Решением может стать либо очистка, либо внедрение системы «банка качества нефти».

Помимо этого, по мнению экспертов, для успешной транспортировки 20 миллионов тонн нефти необходимо не только улучшить качество казахстанского сырья, но и строительство новых трубопроводов и компрессорных станций, решение экологических и политических проблем, связанных с Транскаспийским нефтепроводом. Безусловно, этот проект потребует огромных вложений и временных затрат, а его успешная реализация напрямую зависит от согласования всех прикаспийских стран.

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Прогнозы на будущее

В целом, развитие транзита казахстанской нефти через Азербайджан становится важной частью общей стратегии по диверсификации энергетических маршрутов и углублению двусторонних связей. С увеличением объемов поставок ожидается, что Казахстан и Азербайджан смогут укрепить свои позиции на мировых энергетических рынках, а также повысить экономическую взаимозависимость, что в свою очередь положительно скажется на экономике региона в целом.

Ранее Kazinform разбирался, насколько реален экспорт 20 млн тонн нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Мы также писали об экономических рисках и выгодах маршрута Баку-Тбилиси-Джейхан для казахстанской нефти, и что страны ОПЕК+ договорились о повышении квот на добычу нефти, начиная с мая, в том числе для Казахстана на 411 тысяч бареллей в сутки, это эквивалентно трем месячным увеличениям. Квота в мае для Казахстана составляет 1,4 млн баррелей в сутки. Постепенное наращивание добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменений рыночной ситуации. Такой гибкий подход позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка. Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера создаст возможность для ускоренной компенсации со стороны стран-участниц.