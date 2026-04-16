    11:26, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Переработка металлов станет основой экономического роста Казахстана — эксперты

    Переход от сырьевой модели к глубокой переработке полезных ископаемых стал одной из ключевых тем на площадке MINEX Kazakhstan в Астане, где представители бизнеса и эксперты говорили о необходимости структурных изменений в экономике, передает Kazinform.

    полезные ископаемые
    Фото: pixabay

    В качестве приоритетных направлений рассматривается развитие переработки меди, полиметаллических, редких и редкоземельных металлов. Однако, как отмечают участники отрасли, речь идет не о точечных проектах, а о более глубокой трансформации.

    — Когда появляется переработка, меняется вся структура экономики: появляются новые производства, формируются цепочки поставок, создаются рабочие места, растет технологический уровень, — пояснил управляющий директор Advantix и председателя MINEX Forum Артур Полякова.

    При этом ключевым условием остается привлечение инвестиций и технологий. 

    Артур Поляков
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    — Нужно не просто построить заводы, а создать условия, при которых инвестору будет понятно, как он будет работать, как защищены его вложения, какая будет экономика проекта. Это комплексная задача — от законодательства до технологий, — добавил Поляков.

    Таким образом, вопрос переработки становится не только отраслевой, но и стратегической задачей для экономики Казахстана, от решения которой зависит дальнейшая устойчивость и конкурентоспособность страны.

    Ранее управляющий директор Advantix и председатель MINEX Forum Артур Поляков отметил растущий интерес иностранных инвесторов к Казахстану.

    Адиль Нуртазин
