Переработка металлов станет основой экономического роста Казахстана — эксперты

В качестве приоритетных направлений рассматривается развитие переработки меди, полиметаллических, редких и редкоземельных металлов. Однако, как отмечают участники отрасли, речь идет не о точечных проектах, а о более глубокой трансформации.

— Когда появляется переработка, меняется вся структура экономики: появляются новые производства, формируются цепочки поставок, создаются рабочие места, растет технологический уровень, — пояснил управляющий директор Advantix и председателя MINEX Forum Артур Полякова.

При этом ключевым условием остается привлечение инвестиций и технологий.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Нужно не просто построить заводы, а создать условия, при которых инвестору будет понятно, как он будет работать, как защищены его вложения, какая будет экономика проекта. Это комплексная задача — от законодательства до технологий, — добавил Поляков.

Таким образом, вопрос переработки становится не только отраслевой, но и стратегической задачей для экономики Казахстана, от решения которой зависит дальнейшая устойчивость и конкурентоспособность страны.

