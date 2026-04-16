Интерес иностранцев к недрам Казахстана растет

Участники рынка отмечают, что интерес к стране со стороны иностранных компаний приобретает практический характер. По словам организатора форума — управляющего директора Advantix и председателя MINEX Forum Артура Полякова, за последние годы изменилась сама модель поведения инвесторов.

— Если раньше это была больше декларация о том, что Казахстан открыт для бизнеса, прежде всего для привлечения инвестиций в геологоразведочные работы, то сейчас мы видим, что это трансформируется в реальные проекты. Компании приезжают уже не просто изучать рынок, а рассматривать конкретные активы и заходить в них, — отметил он.

По его словам, именно геологоразведка остается наиболее рискованным, но стратегически важным этапом, от которого зависит дальнейшее развитие всей промышленной отрасли.

Напомним, компании «КазМунайГаз» и Turkish Petroleum Corporation обсуждают сотрудничество в области геологоразведки и добычи. Об этом рассказал 15 апреля Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.