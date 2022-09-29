Перерабатывать шерсть по итальянским технологиям будут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области начнут производить нетканые материалы из переработанной шерсти по итальянским технологиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Проект будет реализовывать казахстанская компания совместно с итальянским инвестором, который помимо финансовых вливаний обеспечит предприятие итальянскими технологиями и оборудованием. Стоимость проекта оценивается в 10 млн долларов, 70% из которых – заемные средства.

В Казахстане на текущий момент утилизируется около 70% шерсти. Открытие нового проекта будет иметь мультипликативный эффект, благодаря которому казахстанские животноводы смогут сбывать.