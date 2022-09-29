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Перерабатывать шерсть по итальянским технологиям будут в РК

Редактор:  
Алла Серикбаева
29 Сентября 2022, 21:55
Перерабатывать шерсть по итальянским технологиям будут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области начнут производить нетканые материалы из переработанной шерсти по итальянским технологиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Проект будет реализовывать казахстанская компания совместно с итальянским инвестором, который помимо финансовых вливаний обеспечит предприятие итальянскими технологиями и оборудованием. Стоимость проекта оценивается в 10 млн долларов, 70% из которых – заемные средства.

В Казахстане на текущий момент утилизируется около 70% шерсти. Открытие нового проекта будет иметь мультипликативный эффект, благодаря которому казахстанские животноводы смогут сбывать.


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Инвестпроекты   Актюбинская область   Минсельхоз   Сельское хозяйство   Сотрудничество  
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