Переплату за медосмотр призывников на 40 млн тенге выявили в области Абай

Поводом для разбирательства стали результаты проверки военной прокуратуры, которая выявила несоответствие между объемом оплаченных услуг и фактическим количеством осмотренных призывников.

Речь идет о договорах государственных закупок, заключенных в 2023–2024 годах между службой обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации и одной из городских поликлиник. Общая сумма контрактов превышала 99 миллионов тенге.

Как установил суд, фактическое число призывников, прошедших медицинский осмотр, оказалось существенно ниже показателей, указанных в договорах и оплаченных из бюджета. В связи с этим уполномоченный орган обратился в суд с требованием о возврате излишне перечисленных средств.

— В ходе судебного разбирательства подтверждено, что услуги были оплачены в объеме, который не соответствует фактически оказанным. В таких случаях излишне полученные бюджетные средства признаются неосновательным обогащением и подлежат возврату в доход государства, — сообщили в суде.

Медицинская организация попыталась оспорить претензии и подала встречный иск, заявив, что количественные показатели, указанные в договорах — 4300 и 2200 человек, — были внесены ошибочно и не отражали реальных обязательств сторон. Однако, как отметил суд, доказательств мнимого характера сделки или отсутствия намерений исполнять условия договоров представлено не было.

— Сам по себе довод о технической ошибке в документации не освобождает исполнителя от ответственности за принятые и оплаченные обязательства, — подчеркнули в суде.

В итоге суд пришел к выводу, что переплата образовалась вследствие несоразмерности оплаченных и фактически оказанных услуг, и постановил взыскать более 40 миллионов тенге в пользу государства.

Ранее в Астане осудили врача клиники за мошенничество — он обещал оформить инвалидность.