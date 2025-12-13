Переплату за медосмотр призывников на 40 млн тенге выявили в области Абай
В Семее специализированный межрайонный экономический суд области Абай обязал медицинскую организацию вернуть государству более 40 миллионов тенге, переплаченных за проведение медицинского осмотра призывников, передает корреспондент агентства Kazinform.
Поводом для разбирательства стали результаты проверки военной прокуратуры, которая выявила несоответствие между объемом оплаченных услуг и фактическим количеством осмотренных призывников.
Речь идет о договорах государственных закупок, заключенных в 2023–2024 годах между службой обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации и одной из городских поликлиник. Общая сумма контрактов превышала 99 миллионов тенге.
Как установил суд, фактическое число призывников, прошедших медицинский осмотр, оказалось существенно ниже показателей, указанных в договорах и оплаченных из бюджета. В связи с этим уполномоченный орган обратился в суд с требованием о возврате излишне перечисленных средств.
— В ходе судебного разбирательства подтверждено, что услуги были оплачены в объеме, который не соответствует фактически оказанным. В таких случаях излишне полученные бюджетные средства признаются неосновательным обогащением и подлежат возврату в доход государства, — сообщили в суде.
Медицинская организация попыталась оспорить претензии и подала встречный иск, заявив, что количественные показатели, указанные в договорах — 4300 и 2200 человек, — были внесены ошибочно и не отражали реальных обязательств сторон. Однако, как отметил суд, доказательств мнимого характера сделки или отсутствия намерений исполнять условия договоров представлено не было.
— Сам по себе довод о технической ошибке в документации не освобождает исполнителя от ответственности за принятые и оплаченные обязательства, — подчеркнули в суде.
В итоге суд пришел к выводу, что переплата образовалась вследствие несоразмерности оплаченных и фактически оказанных услуг, и постановил взыскать более 40 миллионов тенге в пользу государства.
Ранее в Астане осудили врача клиники за мошенничество — он обещал оформить инвалидность.