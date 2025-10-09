РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:13, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Обещал оформить инвалидность: врача клиники осудили за мошенничество в Астане

    Вынесен приговор в отношении врача клиники, который обманул шестерых пациентов, обещая содействие в оформлении инвалидности, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичную прокуратуру.

    документы
    Фото: pexels

    Врач-мошенник предлагал свои услуги на рабочем месте, хотя фактически не имел полномочий оказывать подобную помощь. Полученные денежные средства, свыше 4 млн тенге, он расходовал на личные нужды.

    По представленным прокурором доказательствам вина подсудимого полностью доказана, с учетом совокупности преступлений он осужден к лишению свободы.

    Материальный ущерб взыскан.

    Приговор вступил в законную силу.

    Прокуратура города обращает внимание, что для получения социальных услуг необходимо обращаться с официальным заявлением только в уполномоченные органы.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние три года аннулирована регистрация 3,6 тысячи фиктивных компаний.

    Теги:
    Мошенничество Суды Астана Больницы Врачи Прокуратура
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают