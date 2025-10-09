Обещал оформить инвалидность: врача клиники осудили за мошенничество в Астане
Вынесен приговор в отношении врача клиники, который обманул шестерых пациентов, обещая содействие в оформлении инвалидности, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичную прокуратуру.
Врач-мошенник предлагал свои услуги на рабочем месте, хотя фактически не имел полномочий оказывать подобную помощь. Полученные денежные средства, свыше 4 млн тенге, он расходовал на личные нужды.
По представленным прокурором доказательствам вина подсудимого полностью доказана, с учетом совокупности преступлений он осужден к лишению свободы.
Материальный ущерб взыскан.
Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура города обращает внимание, что для получения социальных услуг необходимо обращаться с официальным заявлением только в уполномоченные органы.
