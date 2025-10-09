Обещал оформить инвалидность: врача клиники осудили за мошенничество в Астане

Врач-мошенник предлагал свои услуги на рабочем месте, хотя фактически не имел полномочий оказывать подобную помощь. Полученные денежные средства, свыше 4 млн тенге, он расходовал на личные нужды.

По представленным прокурором доказательствам вина подсудимого полностью доказана, с учетом совокупности преступлений он осужден к лишению свободы.

Материальный ущерб взыскан.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города обращает внимание, что для получения социальных услуг необходимо обращаться с официальным заявлением только в уполномоченные органы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние три года аннулирована регистрация 3,6 тысячи фиктивных компаний.