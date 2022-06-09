9 Июня 2022 18:04

Перенаправить 2 млрд кубометров газа на внутренний рынок поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность газификации страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня газовая отрасль играет ключевую роль в снижении использования угля, уровень газификации Казахстана достиг 53%. Почти 10 млн граждан получили доступ к газу. Потребление газа внутри страны растет очень быстро. Это, в первую очередь, связано с переводом на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, запуском газохимических комплексов и новых промышленных предприятий», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

По словам Президента, дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году.

«Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу Правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления 2 млрд кубометров газа с экспортного на внутренний рынок. Кроме того, Правительству требуется в срочном порядке решить вопрос финансирования проекта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в 1 млрд кубометров», - заключил Глава государства.