Переизбрание Поля Бийя президентом Камеруна вызвало волну протестов

Акции протеста оппозиции, сопровождающиеся беспорядками, проходят в ряде городов страны. Их участники отказываются признавать результаты голосования.

В Дуале полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Район Нью-Белл, ставший центром противостояния силовиков и протестующих, оцеплен, на въездах и выездах установлены блок-посты. По данным СМИ, 26 октября в ходе антиправительственной демонстрации в Дуале погибли четыре человека.

Напряженная ситуация сохраняется и в городе Гаруа на севере страны, где сосредоточена основная база оппозиции.

Согласно окончательным данным Конституционного совета, Поль Бийя, находящийся у власти с 1982 года, набрал 53,66% голосов и переизбран на восьмой срок. Его соперник Бакари Исса Чирома получил 35,2% голосов.

Чирома ранее заявил, что победил на выборах с результатом около 60% и не признает другие итоги. Он пригрозил организовать массовые протесты, если Конституционный совет не объявит его победителем. По данным BBC, политик в настоящее время находится в Гаруа.

Материал предоставлен партнерским агенством ТАСС.

92-летний Поль Бийя находится у власти с 1982 года, что делает его одним из лидеров в мире, занимающих свой пост дольше всех. С 25 июля 2019 года Поль Бийя является самым пожилым действующим президентом в мире после смерти президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси. А с 8 сентября 2022 года он самый пожилой действующий глава государства в мире после смерти британской королевы Елизаветы II.