    01:22, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Переизбрание Поля Бийя президентом Камеруна вызвало волну протестов

    В Камеруне вспыхнули протесты после объявления Конституционным советом победы действующего президента Поля Бийя на выборах, состоявшихся 12 октября, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Переизбрание Поля Бийя президентом Камеруна вызвало волну протестов
    Кадр из видео

    Акции протеста оппозиции, сопровождающиеся беспорядками, проходят в ряде городов страны. Их участники отказываются признавать результаты голосования.

    В Дуале полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Район Нью-Белл, ставший центром противостояния силовиков и протестующих, оцеплен, на въездах и выездах установлены блок-посты. По данным СМИ, 26 октября в ходе антиправительственной демонстрации в Дуале погибли четыре человека.

    Напряженная ситуация сохраняется и в городе Гаруа на севере страны, где сосредоточена основная база оппозиции.

    Согласно окончательным данным Конституционного совета, Поль Бийя, находящийся у власти с 1982 года, набрал 53,66% голосов и переизбран на восьмой срок. Его соперник Бакари Исса Чирома получил 35,2% голосов.

    Чирома ранее заявил, что победил на выборах с результатом около 60% и не признает другие итоги. Он пригрозил организовать массовые протесты, если Конституционный совет не объявит его победителем. По данным BBC, политик в настоящее время находится в Гаруа.

    Материал предоставлен партнерским агенством ТАСС.

    92-летний Поль Бийя находится у власти с 1982 года, что делает его одним из лидеров в мире, занимающих свой пост дольше всех. С 25 июля 2019 года Поль Бийя является самым пожилым действующим президентом в мире после смерти президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси. А с 8 сентября 2022 года он самый пожилой действующий глава государства в мире после смерти британской королевы Елизаветы II. 

    Африка Протесты в мире
