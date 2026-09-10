Переименуют ли ФК «Ордабасы» в «Орду»

Возможное переименование ФК «Ордабасы» в «Орду» и идея назвать 60-тысячный стадион «Алтын Ордой» вызвали обсуждение в Шымкенте. В акимате рассказали, принимались ли такие решения, и объяснили, почему перешедший в частные руки клуб в этом году получил 1,8 млрд теңге из бюджета, передает корреспондент Kazinform.

Разговоры о ребрендинге усилились после того, как «Ордабасы» представил болельщикам шесть вариантов нового логотипа.

По итогам первого обсуждения наибольший интерес вызвали два эскиза, которые клуб вновь вынес на голосование.

Позже в сети появились концепты новой экипировки и эмблемы команды. Один из вариантов строится вокруг образа всадника с копьем, который авторы связывают с кочевой культурой и историей региона. Вместе с новым визуальным стилем стало обсуждаться и альтернативное название клуба — «Orda».

В городском акимате советуют не торопиться с выводами и дождаться официальных заявлений о возможных изменениях.

— На сегодняшний день ни одного решения о переименовании клуба не принято. Футбольный клуб «Ордабасы» как назывался, так и называется. Если название изменится, мы обязательно об этом оповестим. Пока это разговоры на уровне слухов. Решение не принято, — сказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

Свое название пока не получила и будущая футбольная арена, которая должна стать одной из крупнейших в стране. Среди неофициальных вариантов звучит «Алтын Орда».

— Любое здание, которому присваивается то или иное наименование, проходит через ономастическую комиссию. Насколько название «Алтын Орда» уместно для нашего города, будет решать комиссия. Давайте сначала построим стадион, а потом вернемся к вопросу, как его назвать, — отметил Сарсен Куранбек.

Вопрос ребрендинга зависит не только от позиции инвестора. При приватизации клуба отдельно прописали, что новый собственник не вправе менять название и логотип «Ордабасы» без согласования с городским управлением физической культуры и спорта.

Почему частный футбольный клуб получил деньги из бюджета

После приватизации возник вопрос о дальнейших расходах города на команду. В начале 2026 года на содержание ФК «Ордабасы» предусмотрели около 1,8 млрд теңге. Сарсен Куранбек объяснил, из чего сложилась эта сумма.

— Процедура продажи заняла определенное время, и до ее завершения мы должны были содержать команду. Кроме основного состава, у «Ордабасы» есть резервная и женская команды. Эти обязательства клубу мы не передали. При подписании меморандума отдельным пунктом предусмотрели, что резервную и женскую команды продолжит финансировать город. Оставались обязательства перед УЕФА и долги перед игроками с предыдущих лет. Их город тоже закрыл. Все это вошло в сумму 1,8 млрд теңге, — пояснил заместитель акима.

Сохранять такой объем финансирования в последующие годы город не намерен.

— То, что в этом году мы выделили 1,8 млрд теңге, совершенно не означает, что в следующем и последующих годах финансирование сохранится на этом уровне. Мы обязательно скорректируем эту сумму, — сообщил Сарсен Куранбек.

После перехода клуба в частные руки городские власти больше не определяют размеры контрактов футболистов основного состава.

— Сегодня ФК «Ордабасы» является частным клубом. Мы не можем диктовать собственнику, кому и сколько платить — 30, 50 или 100 млн теңге. Это не нам решать. Это решение частной компании. После внесения дополнений и изменений в Закон о физической культуре и спорте Республики Казахстан легионеры не могут получать зарплату из государственного бюджета или квазигосударственного сектора, — сказал Сарсен Куранбек.

Как ФК «Ордабасы» перешел в частные руки

Футбольный клуб «Ордабасы» перешел в частную собственность летом 2026 года. Первый аукцион, назначенный на 28 мая со стартовой ценой 224,1 млн теңге, не состоялся из-за отсутствия покупателей. Повторные электронные торги прошли 16 июня. 100-процентный государственный пакет акций продали за 156 млн 913 тысяч теңге. Новым собственником стала компания, бенефициаром которой является предприниматель Шахмурат Муталип.

Новый владелец принял на себя ряд обязательств. В течение десяти лет «Ордабасы» должен сохранить спортивный профиль и не менее двух третей сотрудников, команда — выступать только от имени Шымкента. Собственник должен развивать детский и женский футбол, иностранных игроков и специалистов оплачивать за свой счет.

С новым владельцем клуба связан и другой крупный футбольный проект Шымкента. Integra Construction KZ сменила на строительстве новой арены компанию Qazaq Stroy, которая не уложилась в намеченные сроки. Стадион изначально проектировали на 35 тысяч зрителей, теперь его вместимость хотят увеличить до 60 тысяч.

Расходы на предусмотренные первоначальным проектом 35 тысяч мест покроют из бюджета. Увеличение вместимости еще на 25 тысяч зрителей профинансирует Integra Construction KZ.

Сейчас на площадке установлены сваи, стройка временно остановлена на время передачи объекта и проектной документации новому подрядчику. До открытия новой арены ФК «Ордабасы» продолжит принимать соперников на Центральном стадионе Шымкента.