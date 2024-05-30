Переименование улиц Алматы: как будут нумеровать дома

Каким образом будет осуществляться нумерация домов на переименованных улицах Алматы и нужно ли менять документы жильцам, ответили в акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель акима Алматы Бейбит Шаханов отметил, что в связи с переименованием улиц будут внесены изменения и в документы. Но он заверил, что жильцам не о чем волноваться, поскольку изменения адресов будет происходить в базе в автоматическом режиме.

Руководитель управления городского планирование и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев добавил, что его ведомство является оператором адресного регистра.

- Изменение нумерации и адреса будет сделано в системе в автоматическом режиме. И по мере обращения граждан им будут выдаваться новые адреса. Будет так называемая справка с историей, в которой будут отражены правоустанавливающие документы по переименованию. Все процедуры будут выполняться бесплатно для физических и юридических лиц, - отметил Буранбаев.

Сегодня на внеочередной сессии маслихата Алматы депутатами поддержано предложение по переименованию и присвоению новых наименований ряду улиц мегаполиса.

Так, часть проспекта имени Гагарина от улицы Тимирязева названа именем Ермека Серкебаева, а улица Юбилейная в Ауэзовском районе – в честь Владимира Толоконникова.

Также безымянной улице в микрорайоне «Жас канат» Турксибского района будет присовено имя Ескендира Хасангалиева, а другой безымянной улице в Бостандыкском районе - имя Юрия Померанцева.