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    12:48, 30 Май 2024 | GMT +6

    Переименование улиц Алматы: как будут нумеровать дома

    алматы
    Фото: Kazinform

    Каким образом будет осуществляться нумерация домов на переименованных улицах Алматы и нужно ли менять документы жильцам, ответили в акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заместитель акима Алматы Бейбит Шаханов отметил, что в связи с переименованием улиц будут внесены изменения и в документы. Но он заверил, что жильцам не о чем волноваться, поскольку изменения адресов будет происходить в базе в автоматическом режиме.

    Руководитель управления городского планирование и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев добавил, что его ведомство является оператором адресного регистра.

    - Изменение нумерации и адреса будет сделано в системе в автоматическом режиме. И по мере обращения граждан им будут выдаваться новые адреса. Будет так называемая справка с историей, в которой будут отражены правоустанавливающие документы по переименованию. Все процедуры будут выполняться бесплатно для физических и юридических лиц, - отметил Буранбаев.

    Сегодня на внеочередной сессии маслихата Алматы депутатами поддержано предложение по переименованию и присвоению новых наименований ряду улиц мегаполиса.

    Так, часть проспекта имени Гагарина от улицы Тимирязева названа именем Ермека Серкебаева, а улица Юбилейная в Ауэзовском районе – в честь Владимира Толоконникова.

    Также безымянной улице в микрорайоне «Жас канат» Турксибского района будет присовено имя Ескендира Хасангалиева, а другой безымянной улице в Бостандыкском районе - имя Юрия Померанцева.

    Теги:
    Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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