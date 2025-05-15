Переход Qarmet на газ планируется в 2025 году

Проект осуществляется в рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан по улучшению экологической ситуации в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Представители отраслевых ведомств и АО «QazaqGaz Aimaq» ознакомились с ходом строительных работ. В частности, на активной стадии находится строительство внешнего газопровода протяжённостью 27 км от врезки в магистральный трубопровод «Сарыарка» до газораспределительной подстанции предприятия. Уже завершена сборка труб, ведутся работы по укладке в траншею. Предварительно запуск и опрессовка системы запланированы на июль 2025 года.

В ходе совещания обсуждены вопросы тарификации, землепользования, обеспечения резервными источниками топлива, а также устойчивого функционирования газовой инфраструктуры.





- Очень важно завершить строительно-монтажные работы в установленные сроки. Учитывая ограниченность строительного сезона, все работы по подключению, опрессовке и наладке систем необходимо завершить до начала отопительного периода, — подчеркнул и.о. директора Департамента газовой промышленности Министерства энергетики РК Ержан Кошкаров.

Газификация металлургического комбината Qarmet является крупнейшей экологической инициативой за всю историю предприятия. Её реализация позволит существенно снизить техногенную нагрузку на окружающую среду и повысить производственную эффективность компании.