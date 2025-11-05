РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:16, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Переход на новую систему валютного контроля в Казахстане перенесли на март 2026 года

    Национальный банк РК и Министерство финансов подготовили проект постановления, которым предлагается перенести срок перехода на новый формат обмена данными по валютному контролю между ведомствами и банками, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Срок перенесен с 1 января на 1 марта 2026 года

    Как сообщили в Нацбанке, проект разработан в целях пролонгации существующих сервисов по обмену данными по документам валютного контроля, действующих между Комитетом государственных доходов МФРК, Национальным банком и уполномоченными банками.

    Согласно Правилам, с 1 января 2026 года КГД, Нацбанк и уполномоченные банки должны перейти на информационный обмен нового формата, предполагающий переход на ежедневное получение сведений по декларациям на товары и по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, а также запуск платформы по информационному обмену по электронным счетам-фактурам на ежедневной основе.

    Ранее обмен данными по этим документам осуществлялся ежемесячно в формате «запрос-ответ».

    — Уполномоченным банкам потребуется дополнительное время для завершения интеграции информационных систем и их тестирования, в связи с чем предлагается отложить введение норм Правил, вступающих в действие с 1 января 2026 года, на 1 марта 2026 года, — отметили в Нацбанке.

    Дополнительно проект предусматривает точечные поправки, направленные на уточнение и совершенствование отдельных положений Правил.

    Ожидается, что эти изменения позволят улучшить информационный обмен между органами и агентами валютного контроля, повысить эффективность мониторинга исполнения обязательств по экспортно-импортным контрактам, что в свою очередь положительно отразится на участниках внешнеэкономической деятельности.

    Документ размещения на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 декабря.

    Ранее в Национальным банке Казахстана рассказали о правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.

    Теги:
    Минфин РК Нацбанк Казахстана Финансы Валюта
    Карина Кущанова
