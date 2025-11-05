Переход на новую систему валютного контроля в Казахстане перенесли на март 2026 года

Срок перенесен с 1 января на 1 марта 2026 года

Как сообщили в Нацбанке, проект разработан в целях пролонгации существующих сервисов по обмену данными по документам валютного контроля, действующих между Комитетом государственных доходов МФРК, Национальным банком и уполномоченными банками.

Согласно Правилам, с 1 января 2026 года КГД, Нацбанк и уполномоченные банки должны перейти на информационный обмен нового формата, предполагающий переход на ежедневное получение сведений по декларациям на товары и по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, а также запуск платформы по информационному обмену по электронным счетам-фактурам на ежедневной основе.

Ранее обмен данными по этим документам осуществлялся ежемесячно в формате «запрос-ответ».

— Уполномоченным банкам потребуется дополнительное время для завершения интеграции информационных систем и их тестирования, в связи с чем предлагается отложить введение норм Правил, вступающих в действие с 1 января 2026 года, на 1 марта 2026 года, — отметили в Нацбанке.

Дополнительно проект предусматривает точечные поправки, направленные на уточнение и совершенствование отдельных положений Правил.

Ожидается, что эти изменения позволят улучшить информационный обмен между органами и агентами валютного контроля, повысить эффективность мониторинга исполнения обязательств по экспортно-импортным контрактам, что в свою очередь положительно отразится на участниках внешнеэкономической деятельности.

Документ размещения на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 декабря.

