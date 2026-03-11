Переход к экономике знаний закреплен в проекте новой Конституции — эксперт

По его словам, особое значение имеет закрепление в проекте Конституции направлений, связанных с развитием науки, образования, культуры и интеллектуального потенциала общества.

Полетаев напомнил, что если в индустриальную эпоху основными ресурсами развития считались территория, природные богатства и производственные мощности, то в XXI веке ключевым фактором становится способность общества создавать и использовать знания.

— В новом документе мы зафиксировали те правила игры, которые государство и общество устанавливают для себя. Переход от нефтяной экономики к экономике знаний, к примеру, закреплен и в Конституции ОАЭ. Шейхи курируют эти процессы, и сегодня у них уже есть три космонавта, как и у нас. Это показывает, что такие изменения происходят постепенно, но запрос на них действительно существует. И мы в духе времени развиваем свой Основной закон, учитывая, что это является фактором национальной безопасности и самостоятельности государства, — подчеркнул Полетаев.

По его мнению, стратегическое значение имеет закрепление в Конституции свободы научного и технического творчества, поскольку развитие науки и образования становится важным фактором не только социального прогресса, но и национальной безопасности.

— Страны, обладающие развитой научной и технологической базой, демонстрируют значительно более высокий уровень устойчивости в условиях глобальной конкуренции, — добавил он.

Эксперт также обратил внимание на человекоцентричный характер проекта Основного закона.

— Мы наблюдаем переход от модели управления ресурсами к модели развития человека и человеческого потенциала. Сегодня успех страны во многом определяется уровнем человеческого капитала — знаниями, талантами и достижениями её граждан, — подчеркнул Полетаев.

Отметим, что согласно проекту новой Конституции, гражданам гарантируется свобода слова, научного, технического, художественного творчества.

Напомним, 12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.