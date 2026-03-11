Переход к экономике знаний закреплен в проекте новой Конституции — эксперт
Проект новой Конституции закладывает стратегическую основу развития Казахстана как общества знаний, где ключевым ресурсом становится интеллектуальный потенциал граждан. На это обратил внимание руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, выступая на экспертной площадке «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, особое значение имеет закрепление в проекте Конституции направлений, связанных с развитием науки, образования, культуры и интеллектуального потенциала общества.
Полетаев напомнил, что если в индустриальную эпоху основными ресурсами развития считались территория, природные богатства и производственные мощности, то в XXI веке ключевым фактором становится способность общества создавать и использовать знания.
— В новом документе мы зафиксировали те правила игры, которые государство и общество устанавливают для себя. Переход от нефтяной экономики к экономике знаний, к примеру, закреплен и в Конституции ОАЭ. Шейхи курируют эти процессы, и сегодня у них уже есть три космонавта, как и у нас. Это показывает, что такие изменения происходят постепенно, но запрос на них действительно существует. И мы в духе времени развиваем свой Основной закон, учитывая, что это является фактором национальной безопасности и самостоятельности государства, — подчеркнул Полетаев.
По его мнению, стратегическое значение имеет закрепление в Конституции свободы научного и технического творчества, поскольку развитие науки и образования становится важным фактором не только социального прогресса, но и национальной безопасности.
— Страны, обладающие развитой научной и технологической базой, демонстрируют значительно более высокий уровень устойчивости в условиях глобальной конкуренции, — добавил он.
Эксперт также обратил внимание на человекоцентричный характер проекта Основного закона.
— Мы наблюдаем переход от модели управления ресурсами к модели развития человека и человеческого потенциала. Сегодня успех страны во многом определяется уровнем человеческого капитала — знаниями, талантами и достижениями её граждан, — подчеркнул Полетаев.
Отметим, что согласно проекту новой Конституции, гражданам гарантируется свобода слова, научного, технического, художественного творчества.
Напомним, 12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.