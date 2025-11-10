РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:34, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вице-премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz. 

    Вице-премьеры Казахстана и России обсудили торгово-экономическое сотрудничество
    Фото: primeminister.kz

    В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделено развитию промышленной кооперации и реализации совместных проектов в ключевых отраслях, таких как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение и металлургия.

    Роман Скляр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества с Российской Федерацией, направленного на промышленную кооперацию, повышение технологического уровня предприятий и создание новых возможностей для бизнеса обеих стран.

    Стороны выразили готовность продолжать активную работу по развитию партнерских связей и реализации совместных инициатив в промышленной сфере.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. Рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Москву. 

    В ходе встречи Президент наградил Дениса Мантурова орденом «Достық» I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

     

     

