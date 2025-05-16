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    23:59, 15 Май 2025 | GMT +5

    Переговоры России и Украины стартуют 16 мая в Стамбуле

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва предлагает Киеву возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, передает агентство Kazinform.

    россия украина
    Фото: shutterstock

    Об этом ТАСС сообщил источник.

    — Да, 16 мая, — сказал собеседник, близкий к организации переговоров.

    Ранее глава российской делегации на переговорах помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию в Стамбуле по итогам совещания со всеми командующими специальной военной операции. 

    Накануне вечером Путин утвердил состав российской делегации и экспертов для переговоров с Киевом. 

    Также сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют без участия глав государств. Ставка была сделана на заместителей глав ведомств.

    Теги:
    Украина Турция Мировые новости Россия
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
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