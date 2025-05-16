Переговоры России и Украины стартуют 16 мая в Стамбуле
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва предлагает Киеву возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, передает агентство Kazinform.
Об этом ТАСС сообщил источник.
— Да, 16 мая, — сказал собеседник, близкий к организации переговоров.
Ранее глава российской делегации на переговорах помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию в Стамбуле по итогам совещания со всеми командующими специальной военной операции.
Накануне вечером Путин утвердил состав российской делегации и экспертов для переговоров с Киевом.
Также сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют без участия глав государств. Ставка была сделана на заместителей глав ведомств.