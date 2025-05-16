Переговоры России и Украины стартуют 16 мая в Стамбуле

Об этом ТАСС сообщил источник.

— Да, 16 мая, — сказал собеседник, близкий к организации переговоров.

Ранее глава российской делегации на переговорах помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию в Стамбуле по итогам совещания со всеми командующими специальной военной операции.

Накануне вечером Путин утвердил состав российской делегации и экспертов для переговоров с Киевом.

Также сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле стартуют без участия глав государств. Ставка была сделана на заместителей глав ведомств.