Переговоры между Израилем и ХАМАС в Египте: что известно к этому часу
Переговорный процесс в Шарм-эль-Шейхе набирает обороты. О развитии переговоров, дипломатическом фоне и позициях сторон читайта в обзорном материале собственного корреспондента агентства Kazinform.
Во вторник, 7 октября, завершился второй день переговоров между группировкой ХАМАС и посредниками, который проходит в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх. Он был посвящен картам отвода израильских войск и составлению графика освобождения израильских пленных, сообщает Al Jazeera.
Делегация ХАМАС потребовала увязать этапы освобождения израильских пленных с этапами вывода войск Израиля. Она подчеркнула, что освобождение последнего израильского заложника должно совпасть с окончательным выводом израильских войск.
Представители палестинской группировки подчеркнули необходимость получения международных гарантий окончательного прекращения огня, включая вывод всех израильских солдат с территории анклава.
Обмен списками и дух оптимизма
В среду ХАМАС заявил, что в Египте состоялся обмен «списками заключенных, подлежащих освобождению» в рамках соглашения о прекращении огня.
В опубликованном группой заявлении цитируются слова Тахера ан-Нуну, входящего в состав делегации ХАМАС в Шарм-эль-Шейхе. Он заявил, что посредники «прилагают огромные усилия для устранения любых препятствий на пути реализации мер по прекращению огня, и среди всех царит дух оптимизма».
— Переговоры были сосредоточены на механизмах реализации прекращения войны, выводе оккупационных войск из сектора Газа и обмене пленными, — сказал ан-Нуну.
Чиновники ХАМАС также заявили, что хотят гарантии того, что Израиль прекратит войну в секторе Газа и уйдет с палестинской территории в рамках плана Трампа из 20 пунктов.
По данным газеты Wall Street Journal, опубликованным во вторник, ХАМАС также требует, чтобы Израиль освободил тела своих убитых лидеров группировки — Яхьи и Мухаммеда Синвара, а также живых осужденных и задержанных палестинцев в обмен на 48 израильских заложников (около 20 из которых предположительно живы), удерживаемых палестинскими группировками в секторе Газа .
Подобное требование уже выдвигалось, но Израиль его отклонил, отмечает издание.
Какие трудности могут случиться на переговорах
Политологи считают, что текущие переговоры находятся на двух «непримиримых позициях»: Израиль хочет возвращения пленных без каких-либо дополнительных обязательств, в то время как ХАМАС хочет гарантий окончания войны.
Не исключается и то, что переговоры могут застрять на вопросе вывода войск Израиля из сектора Газа и разоружения ХАМАС.
Ранее ХАМАС заявлял, что разоружение — это «красная линия». Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук призвал Израиль «значительно снизить свои ожидания в этом отношении».
Премьер-министр Израиля Нетаньяху в свою очередь пообещал, что его страна «продолжит действовать для достижения всех целей войны: возвращения всех заложников, ликвидации правления ХАМАС и обеспечения того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю».
Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил во вторник саудовскому новостному изданию Al-Arabiya, что для обеспечения выполнения Израилем своих обязательств необходимы «прочные, письменные международные гарантии».
По его словам, Катар хочет гарантировать, что текущие переговоры в Египте приведут к выводу израильских войск из сектора Газа, поступлению дополнительной помощи и окончательному прекращению войны.
Аль-Ансари подчеркнул, что стороны согласовали 20 принципов, но «дьявол кроется в деталях, как говорится в английском языке».
К переговорам подключаются высокие лица
Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани присоединится в среду к переговорам в Египте.
В Шарм-эль-Шейхе он встретиться с другими посредниками «с целью продвижения плана прекращения огня в секторе Газа и соглашения об освобождении заложников». Об этом накануне сообщил официальный представитель МИД Катара.
Отметим, что после ударов Израиля по Дохе Катар отказался быть посредником в переговорах. На ситуацию повлиял президент США Дональд Трамп, который настоял на том, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения эмиру Катара по телефону.
Сообщается, что в среду спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять Трампа, советник по Ближнему Востоку Джаред Кушнер прибыли в Шарм-эль-Шейх, чтобы присоединиться к непрямым переговорам между Израилем и ХАМАС.
Именно Уиткофф и Кушнер были архитекторами 20-пунктного плана Трампа.
🚨Senior U.S. officials expressed cautious optimism about the chances of reaching a deal this week and emphasized that Trump’s envoys Jared Kushner and Steve Witkoff will not leave Egypt without an agreement to release all the hostages and end the war— Barak Ravid (@BarakRavid) October 7, 2025
🚨“Bibi has done an… https://t.co/3SpDDgWOO4
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду турецким журналистам, что президент США Дональд Трамп попросил Турцию «убедить» группировку ХАМАС принять его план по прекращению войны в секторе Газа.
— ХАМАС в ответ заявил нам, что готов к миру и переговорам. Другими словами, он не занял противоположную позицию. Я считаю это очень ценным шагом. ХАМАС опережает Израиль, — сказал Эрдоган.
Новые Авраамовы соглашения
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил саудовскому каналу Al-Arabiya, что «еще больше арабских стран подпишут мирные соглашения с Израилем, если война в Газе закончится».
Он добавил, что главным гарантом успеха переговоров в Египте является сам президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров между ХАМАС и посредниками завершился на позитивной ноте.