Переговоры между Израилем и ХАМАС в Египте: что известно к этому часу

Во вторник, 7 октября, завершился второй день переговоров между группировкой ХАМАС и посредниками, который проходит в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх. Он был посвящен картам отвода израильских войск и составлению графика освобождения израильских пленных, сообщает Al Jazeera.

Делегация ХАМАС потребовала увязать этапы освобождения израильских пленных с этапами вывода войск Израиля. Она подчеркнула, что освобождение последнего израильского заложника должно совпасть с окончательным выводом израильских войск.

Представители палестинской группировки подчеркнули необходимость получения международных гарантий окончательного прекращения огня, включая вывод всех израильских солдат с территории анклава.

Обмен списками и дух оптимизма

В среду ХАМАС заявил, что в Египте состоялся обмен «списками заключенных, подлежащих освобождению» в рамках соглашения о прекращении огня.

В опубликованном группой заявлении цитируются слова Тахера ан-Нуну, входящего в состав делегации ХАМАС в Шарм-эль-Шейхе. Он заявил, что посредники «прилагают огромные усилия для устранения любых препятствий на пути реализации мер по прекращению огня, и среди всех царит дух оптимизма».

— Переговоры были сосредоточены на механизмах реализации прекращения войны, выводе оккупационных войск из сектора Газа и обмене пленными, — сказал ан-Нуну.

Чиновники ХАМАС также заявили, что хотят гарантии того, что Израиль прекратит войну в секторе Газа и уйдет с палестинской территории в рамках плана Трампа из 20 пунктов.

По данным газеты Wall Street Journal, опубликованным во вторник, ХАМАС также требует, чтобы Израиль освободил тела своих убитых лидеров группировки — Яхьи и Мухаммеда Синвара, а также живых осужденных и задержанных палестинцев в обмен на 48 израильских заложников (около 20 из которых предположительно живы), удерживаемых палестинскими группировками в секторе Газа .

Подобное требование уже выдвигалось, но Израиль его отклонил, отмечает издание.

Какие трудности могут случиться на переговорах

Политологи считают, что текущие переговоры находятся на двух «непримиримых позициях»: Израиль хочет возвращения пленных без каких-либо дополнительных обязательств, в то время как ХАМАС хочет гарантий окончания войны.

Не исключается и то, что переговоры могут застрять на вопросе вывода войск Израиля из сектора Газа и разоружения ХАМАС.

Ранее ХАМАС заявлял, что разоружение — это «красная линия». Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук призвал Израиль «значительно снизить свои ожидания в этом отношении».

Премьер-министр Израиля Нетаньяху в свою очередь пообещал, что его страна «продолжит действовать для достижения всех целей войны: возвращения всех заложников, ликвидации правления ХАМАС и обеспечения того, чтобы Газа больше не представляла угрозы Израилю».

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил во вторник саудовскому новостному изданию Al-Arabiya, что для обеспечения выполнения Израилем своих обязательств необходимы «прочные, письменные международные гарантии».

По его словам, Катар хочет гарантировать, что текущие переговоры в Египте приведут к выводу израильских войск из сектора Газа, поступлению дополнительной помощи и окончательному прекращению войны.

Аль-Ансари подчеркнул, что стороны согласовали 20 принципов, но «дьявол кроется в деталях, как говорится в английском языке».

К переговорам подключаются высокие лица

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман аль-Тани присоединится в среду к переговорам в Египте.

В Шарм-эль-Шейхе он встретиться с другими посредниками «с целью продвижения плана прекращения огня в секторе Газа и соглашения об освобождении заложников». Об этом накануне сообщил официальный представитель МИД Катара.

Отметим, что после ударов Израиля по Дохе Катар отказался быть посредником в переговорах. На ситуацию повлиял президент США Дональд Трамп, который настоял на том, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения эмиру Катара по телефону.

Сообщается, что в среду спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять Трампа, советник по Ближнему Востоку Джаред Кушнер прибыли в Шарм-эль-Шейх, чтобы присоединиться к непрямым переговорам между Израилем и ХАМАС.

Именно Уиткофф и Кушнер были архитекторами 20-пунктного плана Трампа.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду турецким журналистам, что президент США Дональд Трамп попросил Турцию «убедить» группировку ХАМАС принять его план по прекращению войны в секторе Газа.

— ХАМАС в ответ заявил нам, что готов к миру и переговорам. Другими словами, он не занял противоположную позицию. Я считаю это очень ценным шагом. ХАМАС опережает Израиль, — сказал Эрдоган.

Новые Авраамовы соглашения

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил саудовскому каналу Al-Arabiya, что «еще больше арабских стран подпишут мирные соглашения с Израилем, если война в Газе закончится».

Он добавил, что главным гарантом успеха переговоров в Египте является сам президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров между ХАМАС и посредниками завершился на позитивной ноте.