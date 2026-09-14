Переговоры Израиля и Ливана не состоятся на следующей неделе

США продолжают посреднические усилия по реализации соглашения, призванного снизить напряженность на израильско-ливанской границе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Новый раунд переговоров Израиля и Ливана, который должен был пройти в Риме на следующей неделе, перенесен на октябрь. Об этом в воскресенье представитель Госдепартамента США сообщил агентству Reuters.

Ранее сообщалось, что переговоры предварительно планировалось провести 15–16 сентября.

Несмотря на перенос встречи в Риме, послы Израиля и Ливана встретятся на следующей неделе в Госдепартаменте США. Стороны обсудят ход реализации рамочного соглашения, заключенного при посредничестве Вашингтона.

— Продолжение реализации соглашения остается единственным жизнеспособным механизмом восстановления суверенитета Ливана и обеспечения безопасности Израиля, — заявил представитель Госдепартамента.

Израильский чиновник объяснил перенос несовпадением графиков участников. Как сообщает AFP, встречу также решили отложить из-за подготовки к сессии Генеральной Ассамблеи ООН, еврейских праздников в сентябре и предстоящей конференции в Париже в поддержку Вооруженных сил Ливана. Точная дата переговоров в октябре пока не названа.

Президент Ливана Жозеф Аун подтвердил, что в настоящее время новые переговоры с Израилем не проводятся.

Подписанное в июне трехстороннее рамочное соглашение предусматривает разоружение негосударственных вооруженных формирований, поэтапный вывод израильских войск с юга Ливана и размещение там подразделений ливанской армии. Движение «Хезболла» и его союзники выступают против соглашения.

Седьмой раунд переговоров завершился в Риме в августе без прорыва по ключевым территориальным вопросам.

Израильские войска остаются в созданной ими буферной зоне глубиной около 10 км на территории Ливана. Израиль объясняет свое присутствие необходимостью защиты северных населенных пунктов от нападений «Хезболлы».

Несмотря на объявленное в апреле прекращение огня, взаимные атаки продолжаются с меньшей интенсивностью. По данным министерства здравоохранения Ливана, с марта в результате израильских ударов погибли более 4,3 тысячи человек.

На днях израильские военные взорвали горный хребет в южном Ливане, где располагались туннели ливанского движения «Хезболла». Мощность взрыва привела к подземным толчкам мощностью 4,1 баллов.