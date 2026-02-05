Переговоры Ирана и США пройдут в столице Омана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в соцсети X, что встреча запланирована на пятницу и должна начаться около 10:00 по местному времени (06:00 по Гринвичу).

Накануне издание Axios писало о возможной отмене переговоров из-за разногласий по повестке и месту их проведения.

Позднее источник уточнил, что переговоры все же состоятся в Маскате — этому, как отмечается, способствовало вмешательство нескольких лидеров стран Ближнего Востока.

Ожидается, что американскую сторону будет представлять специальный посланник США Стив Уиткофф, задействованный также в урегулировании других международных конфликтов.

Ранее сообщалось, что США и Иран могут провести дипломатические переговоры в Стамбуле. По мнению отдельных дипломатов из Ближнего Востока, в переговорах могут принять участие министры иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Пакистана и Омана. Также стало известно, что Иран предупредил о риске региональной войны в случае нападения США.