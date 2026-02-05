РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:16, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Переговоры Ирана и США пройдут в столице Омана

    Переговоры между Ираном и США по ядерной программе пройдут не в Стамбуле, как сообщалось ранее, а в столице Омана — Маскате, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Переговоры Ирана и США пройдут в столице Омана
    Фото: Shutterstock

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в соцсети X, что встреча запланирована на пятницу и должна начаться около 10:00 по местному времени (06:00 по Гринвичу).

    Накануне издание Axios писало о возможной отмене переговоров из-за разногласий по повестке и месту их проведения.

    Позднее источник уточнил, что переговоры все же состоятся в Маскате — этому, как отмечается, способствовало вмешательство нескольких лидеров стран Ближнего Востока.

    Ожидается, что американскую сторону будет представлять специальный посланник США Стив Уиткофф, задействованный также в урегулировании других международных конфликтов.

    Ранее сообщалось, что США и Иран могут провести дипломатические переговоры в Стамбуле. По мнению отдельных дипломатов из Ближнего Востока, в переговорах могут принять участие министры иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Пакистана и Омана. Также стало известно, что Иран предупредил о риске региональной войны в случае нападения США.

    Теги:
    Переговоры Иран Мировые новости США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают