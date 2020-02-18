Передвижение тяжелых грузовиков по дорогам возьмут на контроль в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области 300 км автострады были повреждены из-за большегрузных машин. В регионе грузоперевозчикам разрешено передвигаться только на 1067 км дорогах областного значения. В повестке дня заседания аппарата под председательством первого заместителя акима области Космана Айтмухаметова обсуждались эти и другие вопросы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Чтобы избежать повреждения автострад, грузовик не должен весить более восьми тонн. Руководство области поручило взять на контроль передвижение тяжелых грузовиков по дорогам региона. В случае нарушения установленных правил, на владельцев большегрузов будут наложены огромные штрафы.

Туркестанская область является лидером по объему дорожно-строительных и ремонтных работ в республике. В 2019 году было отремонтировано 1 738 км дорог и улиц, из которых 1270,4 км были сданы в эксплуатацию. В этом году будет отремонтировано 869,8 км дорог.

Общая протяженность дорог и улиц в области составляет 20 928,9 км. Доля хороших и удовлетворительных местных автодорог достигла 74,1% в 2019 году. Планируется увеличить этот показатель до 80%.

В ходе заседания речь шла и о ходе строительства многоэтажных жилых комплексов в административно-деловом центре Туркестана. Здесь строятся 156 многоэтажных жилых домов общей площадью 575,8 тыс. квадратных метров или 7 459 квартир. В конце 2019 года было завершено строительство 32 жилых домов и сдана 1 701 квартира. В 2020 году за счет средств республиканского бюджета в 5,4 млрд тенге будет возведено 35 многоэтажек (103,7 тыс. кв. м, 1 478 квартир). По итогам года планируется ввести в эксплуатацию 18 домов (68,4 тыс. кв. м) и обеспечить жильем 978 семейных очередников. Строительство остальных 17 домов будет завершено к 2021 году.