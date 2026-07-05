Перед речью Трампа в Вашингтоне объявили эвакуацию

Торжества по случаю 250-летия независимости США в Вашингтоне оказались под угрозой из-за сильной грозы. За несколько часов до выступления президента Дональда Трампа на Национальной аллее организаторы объявили эвакуацию посетителей и временно приостановили праздничную программу, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Участникам рекомендовали укрыться в расположенных поблизости музеях, федеральных зданиях и на станциях метро. Секретная служба США также временно закрыла контрольно-пропускные пункты перед началом мероприятия.

Несмотря на непогоду в столице, праздничные мероприятия в других городах страны продолжились. В Нью-Йорке состоялся парад 43 парусных и военных кораблей у Статуи Свободы, за которым последовало авиашоу с участием пилотажной группы Blue Angels и французской Patrouille de France. В Филадельфии, где 250 лет назад была принята Декларация независимости, праздничные мероприятия прошли несмотря на экстремальную жару.

Подготовка к юбилею продолжалась несколько месяцев, однако значительную часть Восточного побережья США накрыла аномальная жара, из-за которой организаторам в ряде городов пришлось скорректировать праздничную программу.

Празднование проходит на фоне глубокого политического раскола в стране. Накануне Дональд Трамп, выступая у горы Рашмор, назвал коммунизм «смертельной угрозой американской свободе», а в День независимости вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что критики страны будут говорить не о ее достижениях, а о недостатках.

— Они будут убеждать вас, что Америка — всего лишь еще одна страна, где слабые вынуждены бороться против сильных, — сказал Вэнс.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов Америки.



