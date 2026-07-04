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    Токаев поздравил Трампа с 250-летием независимости США

    Глава государства направил поздравительное послание Президенту США, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Токаев поздравил Трампа с 250-летием независимости США
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Дональда Трампа с 250-й годовщиной независимости Соединенных Штатов Америки.

    Глава государства подчеркнул особое историческое значение этой знаменательной даты, ставшей символом приверженности американского народа принципам свободы, равенства и справедливости.

    Касым-Жомарт Токаев отметил личный вклад Президента США в динамичное развитие казахско-американских отношений, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства.

    Президент пожелал Дональду Трампу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу США — благополучия и процветания.

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    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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