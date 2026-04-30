Перед наступлением пожароопасного периода за нарушения правил оштрафованы 645 лиц — МЧС РК

В сельской местности создано 169 пунктов пожаротушения, которыми ликвидировано порядка 900 пожаров и загораний. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Аскар Тулешев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Активная работа по предупреждению природных пожаров и защите населения была начата заблаговременно до наступления пожароопасного периода. Для его безопасного прохождения МЧС совместно с Министерством экологии, акиматами и другими уполномоченными органами принят комплекс мер. Основной упор, как и прежде, сделан на предупреждение и раннее обнаружение очагов возгорания. Начал работу Республиканский оперативный штаб. Координация осуществляется посредством технических возможностей Ситуационного зала МЧС, где сосредоточены цифровые сервисы. Здесь ведется круглосуточный мониторинг пожарной обстановки посредством данных систем раннего обнаружения возгораний и космомониторинга. Дополнительно подключены информационная система «Табиғат», сервисы Грозопеленгации и «ГИС ЧС», — сказал А.Тулешев.

Спикер также сообщил, что в регионах с лесными массивами организовано дежурство воздушных судов. Для контроля за пожароопасной обстановкой проводятся аэровизуальные облеты, задействованы беспилотные летательные аппараты. По ежегодной практике в лесничествах организованы механизированные дозоры.

Тулешев отметил, что продолжается реализация ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары», направленная на развитие и укрепление системы гражданской защиты в сельской местности. Программа стала одним из приоритетных направлений работы и ориентирована на повышение уровня безопасности в отдаленных населенных пунктах.

По стране уже создано 169 пунктов пожаротушения, которыми ликвидировано порядка 900 пожаров и возгораний. В Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина заблаговременно обучено 360 руководителей государственной лесной охраны, лесных пожарных станций и авиационной службы.

По словам Аскара Тулешева, в мае в Костанайской области запланировано проведение Республиканского учения «Өрт-2026».

Для отработки взаимодействия при угрозе возможных переходов природных пожаров с территории сопредельных государств запланированы трансграничные учения с отработкой упрощенного пропуска через государственную границу аварийно-спасательных формирований.

Вместе с тем, с природоохранными и лесными учреждениями проводятся пожарно-тактические учения. Для предупреждения рисков возникновения природных пожаров в регионах проводится очистка и опашка территории.

Производятся объезды по крестьянским хозяйствам с проведением инструктажей работникам и руководителям, проверкам наличия первичных средств пожаротушения.

Как сообщил спикер, по итогам профилактических рейдов и патрулирования. мобильными группами из числа сотрудников МЧС, полиции и лесных хозяйств за нарушения правил пожарной безопасности оштрафовано 645 лиц на общую сумму в 12,8 миллиона тенге.

В заключение спикер напомнил основные правила пожарной безопасности: не разжигать костры в лесах и на открытых территориях; не сжигать сухую траву и мусор; не бросать непотушенные окурки. О возгораниях необходимо немедленно сообщать по телефону 101 или 112.

