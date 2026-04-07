Какие штрафы грозят за нарушение правил в пожароопасный период

Как рассказали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, перед началом сезона в регионе проверили готовность лесохозяйственных учреждений. По итогам оценка готовности признана средней.

Общая площадь государственного лесного фонда области составляет более 1,1 млн гектаров. В регионе работают 15 лесовладельцев, которые отвечают за охрану, защиту и восстановление лесов.

Основная задача — не допустить пожаров. Для этого сотрудники проходят обучение, проводятся проверки и профилактические работы, включая санитарные рубки и уход за лесами.

Жителям напоминают: нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт административную ответственность.

— Штрафы для физических лиц составляют от 10 МРП и для бизнеса — до 150 МРП. Если нарушение привело к пожару или ущербу, сумма увеличивается — от 25 до 250 МРП, — пояснили инспекторы.

В случае нарушений на особо охраняемых природных территориях штраф может достигать 1500 МРП.

