    03:16, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Какие штрафы грозят за нарушение правил в пожароопасный период

    С 6 апреля в Костанайской области официально стартовал пожароопасный сезон. За нарушение правил безопасности в лесах жителям и бизнесу грозят штрафы — от 10 до 1500 МРП, передает корреспондент агентства Kazinform.

    огонь пожар
    Фото: freepik.com

    Как рассказали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, перед началом сезона в регионе проверили готовность лесохозяйственных учреждений. По итогам оценка готовности признана средней.

    Общая площадь государственного лесного фонда области составляет более 1,1 млн гектаров. В регионе работают 15 лесовладельцев, которые отвечают за охрану, защиту и восстановление лесов.

    Основная задача — не допустить пожаров. Для этого сотрудники проходят обучение, проводятся проверки и профилактические работы, включая санитарные рубки и уход за лесами.

    Жителям напоминают: нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт административную ответственность.

    — Штрафы для физических лиц составляют от 10 МРП и для бизнеса — до 150 МРП. Если нарушение привело к пожару или ущербу, сумма увеличивается — от 25 до 250 МРП, — пояснили инспекторы.

    В случае нарушений на особо охраняемых природных территориях штраф может достигать 1500 МРП.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут систему защитных лесных полос для борьбы с деградацией земель.

     

    Пожар Штрафы Костанайская область Нарушения
    Дарья Аверченко
