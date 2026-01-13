Перед ФК «Тараз» поставлена задача вернуться в Премьер-лигу
На деятельность клуба руководство области выделит 1,2 млрд тенге, при этом перед футболистами ставят задачу занять первое или второе место по итогам первенства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Новый футбольный сезон стартует весной. В настоящее время команда проходит этап активной подготовки, включая учебно-тренировочные сборы. Первый этап прошел в Таразе, второй – в Туркестане. Параллельно ведется формирование состава на предстоящий чемпионат.
Сейчас ФК «Тараз» выступает в Первой лиге первенства Казахстана. В составе команды 25 футболистов в возрасте от 18 до 33 лет, все они являются воспитанниками казахстанского футбола. По итогам прошлого сезона среди 14 команд Первой лиги клуб занял 8 место, выиграв 10 из 26 встреч.
В рамках подготовки к новому сезону состав команды был сформирован с участием собственных опытных воспитанников, ранее выступавших за другие клубы. Часть игроков вернулась в «Тараз», другие футболисты, прошедшие клубную систему подготовки, получили возможность продолжить карьеру в основной команде. По словам руководства клуба, формирование состава ведется с учетом ограниченных трансферных возможностей и акцента на местных игроков.
Отдельное внимание в деятельности клуба сегодня вынуждены уделять финансовым вопросам. После громкого скандала и большой задолженности, нынешние функционеры, помимо действующих задач, решают еще и проблемы, оставленные предшественниками.
Кредиторская задолженность, сформированная к концу 2024 года, составляла 702,4 млн тенге. В течение 2025 года было погашено более 450 млн тенге. По состоянию на конец октября объем задолженности снизился до 427,5 млн тенге.
На сезон 2026 года руководством области и клуба поставлена задача занять первое или второе место в Первой лиге и получить право выступления в Премьер-лиге чемпионата Казахстана в 2027 году.
