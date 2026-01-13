Перед ФК «Тараз» поставлена задача вернуться в Премьер-лигу

Новый футбольный сезон стартует весной. В настоящее время команда проходит этап активной подготовки, включая учебно-тренировочные сборы. Первый этап прошел в Таразе, второй – в Туркестане. Параллельно ведется формирование состава на предстоящий чемпионат.

Сейчас ФК «Тараз» выступает в Первой лиге первенства Казахстана. В составе команды 25 футболистов в возрасте от 18 до 33 лет, все они являются воспитанниками казахстанского футбола. По итогам прошлого сезона среди 14 команд Первой лиги клуб занял 8 место, выиграв 10 из 26 встреч.

Фото: ФК «Тараз»

В рамках подготовки к новому сезону состав команды был сформирован с участием собственных опытных воспитанников, ранее выступавших за другие клубы. Часть игроков вернулась в «Тараз», другие футболисты, прошедшие клубную систему подготовки, получили возможность продолжить карьеру в основной команде. По словам руководства клуба, формирование состава ведется с учетом ограниченных трансферных возможностей и акцента на местных игроков.

Отдельное внимание в деятельности клуба сегодня вынуждены уделять финансовым вопросам. После громкого скандала и большой задолженности, нынешние функционеры, помимо действующих задач, решают еще и проблемы, оставленные предшественниками.

Фото: ФК «Тараз»

Кредиторская задолженность, сформированная к концу 2024 года, составляла 702,4 млн тенге. В течение 2025 года было погашено более 450 млн тенге. По состоянию на конец октября объем задолженности снизился до 427,5 млн тенге.

На сезон 2026 года руководством области и клуба поставлена задача занять первое или второе место в Первой лиге и получить право выступления в Премьер-лиге чемпионата Казахстана в 2027 году.

Ранее мы рассказывали, что в Таразе появится новая футбольная команда.