    21:42, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Новая футбольная команда появилась в Казахстане

    Стало известно об открытии новой футбольной команды в Таразе, которая будет представлять город во Второй лиге чемпионата Казахстана, передает Kazinform.

    мяч футбол
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В официальном аккаунте футбольного клуба «Тараз», выступающего в Первой лиге чемпионата Казахстана по футболу, появилось сообщение о том, что в регионе начали организацию еще одной команды, которая возьмет старт во Второй лиге первенства страны.

    — Наряду с выступлениями в Первой лиге, теперь у города появится собственная команда и во Втором дивизионе, где она сможет проявить себя. Это отличная возможность для местной молодежи и своего рода коридор к большому футболу. Таким образом, команды Тараза будут выступать в QJ League — Лиге юниоров, а также во Второй и Первой лигах, — отмечено в официальном Instagram клуба из Тараза.

    Ранее директор «Тараза» Дидар Садыкбека публично заявил о намерении направить официальный запрос о покупке у «Кайрата» 18-летнего вратаря, воспитанника алматинского клуба Шерхана Калмурзы. Руководитель «Кайрата» в ответ заявил, подобные предложения не имеют никаких шансов на обсуждение.

    Также мы сообщали, кто уже покинул алматинский «Кайрат» по итогам 2025 года. 

    Альберт Ахметов
    Автор
