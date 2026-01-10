Новая футбольная команда появилась в Казахстане

В официальном аккаунте футбольного клуба «Тараз», выступающего в Первой лиге чемпионата Казахстана по футболу, появилось сообщение о том, что в регионе начали организацию еще одной команды, которая возьмет старт во Второй лиге первенства страны.

— Наряду с выступлениями в Первой лиге, теперь у города появится собственная команда и во Втором дивизионе, где она сможет проявить себя. Это отличная возможность для местной молодежи и своего рода коридор к большому футболу. Таким образом, команды Тараза будут выступать в QJ League — Лиге юниоров, а также во Второй и Первой лигах, — отмечено в официальном Instagram клуба из Тараза.

Ранее директор «Тараза» Дидар Садыкбека публично заявил о намерении направить официальный запрос о покупке у «Кайрата» 18-летнего вратаря, воспитанника алматинского клуба Шерхана Калмурзы. Руководитель «Кайрата» в ответ заявил, подобные предложения не имеют никаких шансов на обсуждение.

