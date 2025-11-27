00:41, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Пентагон и Boeing заключили контракты на сумму более 7 млрд долларов
Пентагон сообщил, что вооруженные силы США заключили с компанией Boeing два контракта на сумму более 7 млрд долларов, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The Economic Times.
По данным Пентагона, армия заключила контракт на сумму почти 4,7 млрд долларов на поставку новых ударных вертолетов Apache AH-64E, тренажеров для экипажей Longbow и сопутствующего оборудования.
Сообщается, что был также заключен дополнительный контракт с ВВС на сумму 2,4 млрд долларов на поставку 12 серийных самолетов G081 и их лицензии.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana и Boeing подписали Соглашение о намерениях по обновлению и расширению дальнемагистрального флота казахстанской авиакомпании на 18 воздушных судов Boeing 787-9.