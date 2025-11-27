Пентагон и Boeing заключили контракты на сумму более 7 млрд долларов

По данным Пентагона, армия заключила контракт на сумму почти 4,7 млрд долларов на поставку новых ударных вертолетов Apache AH-64E, тренажеров для экипажей Longbow и сопутствующего оборудования.

Сообщается, что был также заключен дополнительный контракт с ВВС на сумму 2,4 млрд долларов на поставку 12 серийных самолетов G081 и их лицензии.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana и Boeing подписали Соглашение о намерениях по обновлению и расширению дальнемагистрального флота казахстанской авиакомпании на 18 воздушных судов Boeing 787-9.