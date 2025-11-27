РУ
    00:41, 27 Ноябрь 2025

    Пентагон и Boeing заключили контракты на сумму более 7 млрд долларов

    Пентагон сообщил, что вооруженные силы США заключили с компанией Boeing два контракта на сумму более 7 млрд долларов, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The Economic Times.

    Пентагон и Boeing заключили контракты на сумму более 7 млрд долларов
    Фото: armyrecognition.com

    По данным Пентагона, армия заключила контракт на сумму почти 4,7 млрд долларов на поставку новых ударных вертолетов Apache AH-64E, тренажеров для экипажей Longbow и сопутствующего оборудования.

    Сообщается, что был также заключен дополнительный контракт с ВВС на сумму 2,4 млрд долларов на поставку 12 серийных самолетов G081 и их лицензии.

    Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Astana и Boeing подписали Соглашение о намерениях по обновлению и расширению дальнемагистрального флота казахстанской авиакомпании на 18 воздушных судов Boeing 787-9.

