телерадиокомплекс президента РК
    22:45, 20 Март 2026 | GMT +5

    Пенсионерку с пятью килограммами гашиша задержали в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане в ходе операции по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотиков задержана 62-летняя жительница, передает агентство Kazinform.

    кадр из видео

    По данным департамента полиции области Жетысу, в рамках следственных действий полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой у подозреваемой было приобретено наркотическое средство — гашиш, общим весом более пяти граммов.

    При проведении обыска по месту ее проживания сотрудники полиции обнаружили и изъяли шесть полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

    Кроме того, в сарае на территории домовладения был найден крупный черный пакет, изолированный скотчем. Внутри находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предположительно гашиш, общим весом более пяти килограммов.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По решению суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с учетом состояния ее здоровья.

    Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

    Ранее МВД РК во взаимодействии с правоохранительными органами иностранных государств пресекло транснациональную схему вовлечения граждан в наркопреступную деятельность.

    Еламан Турысбеков
