Пенсионерку с пятью килограммами гашиша задержали в Талдыкоргане

По данным департамента полиции области Жетысу, в рамках следственных действий полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой у подозреваемой было приобретено наркотическое средство — гашиш, общим весом более пяти граммов.

При проведении обыска по месту ее проживания сотрудники полиции обнаружили и изъяли шесть полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

Кроме того, в сарае на территории домовладения был найден крупный черный пакет, изолированный скотчем. Внутри находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предположительно гашиш, общим весом более пяти килограммов.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По решению суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с учетом состояния ее здоровья.

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

