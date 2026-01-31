Пенсионерки 89 и 72 лет получили срок за избиение соседки в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, инцидент произошел в городе Макинске. Поводом стал невозврат долга соседями, которые приходились родственниками женщинам. 72-летняя племянница пришла к своей 89-летней тете и в подъезде встретила соседа-должника, которому напомнила о долге. На шум в подъезд вышли 89-летняя тетя и жена должника. Жена должника споткнулась и упала, после чего обе женщины набросились на нее с кулаками. Пострадавшая получила сотрясение мозга и попала в больницу.

Вина пенсионерок подтверждена заявлением потерпевшей о нанесении ей телесных повреждений, заключениями медицинского освидетельствования, экспертизы, показаниями супруга, свидетелей (соседей), осмотром места происшествия.

- Приговором суда первой инстанции Ф. и С. осуждены к ограничению свободы на 7 месяцев, с установлением пробационного контроля к их поведению. Взысканы с осужденных в солидарном порядке причиненный материальный ущерб в 130 тыс. тенге, компенсация морального вреда в 500 тыс. тенге, расходы за услуги представителя в 200 000 тенге. Постановлением коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения», — пояснили в суде.

