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    12:34, 14 Август 2023 | GMT +6

    Пенсионерка погибла в Туркестане, упав в шахту лифта

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане 74-летняя женщина упала в шахту лифта и погибла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как выяснилось, инцидент произошел в одном из домов, построенных на территории нового города. Из-за проведения ремонтных работ кабина лифта остановилась на пятом этаже. В это время на первом этаже 74-летняя жительница открыла дверь лифта и упала в шахту.

    «Все двери были закрыты из-за проведения ремонтных работ. Как именно потерпевшая смогла открыть дверь, мы выясняем», — сказал начальник отдела жилищных отношений и жилищной инспекции акимата города Туркестана Талгат Усенбаев.


    Теги:
    Происшествия Туркестанская область Туркестан Происшествия, ЧС для mail.ru
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