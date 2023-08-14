Пенсионерка погибла в Туркестане, упав в шахту лифта

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане 74-летняя женщина упала в шахту лифта и погибла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, инцидент произошел в одном из домов, построенных на территории нового города. Из-за проведения ремонтных работ кабина лифта остановилась на пятом этаже. В это время на первом этаже 74-летняя жительница открыла дверь лифта и упала в шахту.

«Все двери были закрыты из-за проведения ремонтных работ. Как именно потерпевшая смогла открыть дверь, мы выясняем», — сказал начальник отдела жилищных отношений и жилищной инспекции акимата города Туркестана Талгат Усенбаев.