12:34, 14 Август 2023 | GMT +6
Пенсионерка погибла в Туркестане, упав в шахту лифта
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане 74-летняя женщина упала в шахту лифта и погибла, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как выяснилось, инцидент произошел в одном из домов, построенных на территории нового города. Из-за проведения ремонтных работ кабина лифта остановилась на пятом этаже. В это время на первом этаже 74-летняя жительница открыла дверь лифта и упала в шахту.
«Все двери были закрыты из-за проведения ремонтных работ. Как именно потерпевшая смогла открыть дверь, мы выясняем», — сказал начальник отдела жилищных отношений и жилищной инспекции акимата города Туркестана Талгат Усенбаев.