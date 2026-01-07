Пекин за два года намерен стать мировой столицей ИИ

Согласно программному документу, Пекин намерен увеличить объем базовой отрасли ИИ до 1 трлн юаней (около $140 млрд). Это предполагает более чем двукратный рост по сравнению с прогнозным показателем 2025 года, который составляет 450 млрд юаней.

Проект опирается на реализацию девяти стратегических инициатив, охватывающих ключевые сегменты индустрии. Основной приоритет отдан достижению фундаментальных технологических прорывов, повышению качества массивов данных и глубокой интеграции ИИ-решений в реальный сектор экономики.

Параллельно с техническим развитием программа предусматривает комплекс мер по привлечению высококвалифицированных специалистов, мобилизации долгосрочного капитала и активной поддержке экосистем с открытым исходным кодом.

Глава Пекинского муниципального комитета по делам развития и реформ Ян Сюлин подчеркнула, что технологическим фундаментом преобразований станет создание вычислительного кластера мощностью более 100 тысяч чипов, появление в отрасли более 10 новых компаний и более 20 фирм-единорогов.

— Эти меры призваны ускорить превращение столицы Китая в первый в мире город-центр ИИ, — подчеркнула она.

По данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, в секторе ИИ по состоянию на сентябрь 2025 года насчитывалось более 5300 предприятий, что составляет 15% от общемирового числа.

Ранее мы писали, что Китай запустил автономную ИИ-систему на базе национальной сети суперкомпьютеров.