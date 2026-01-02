Китай запустил автономную ИИ-систему на базе национальной сети суперкомпьютеров

Запуск проекта состоялся 23 декабря, спустя месяц после того, как президент США Дональд Трамп объявил о начале миссии «Генезис». Американская инициатива, которую называют «Манхэттенским проектом в области ИИ», направлена на обеспечение технологического лидерства США и устанавливает жесткие сроки с предоставлением отчета о первых результатах в течение девяти месяцев.

В то время как проект США находится на начальной стадии, китайская система уже развернута в промышленных масштабах и доступна более чем тысяче институциональных пользователей по всей стране.

В отличие от обычных чат-ботов, которые лишь отвечают на вопросы, новая разработка действует как автономный агент. Она не просто генерирует текст, а способна самостоятельно планировать работу. Получив одну простую команду, система сама распределяет мощности, проводит симуляции, запускает расчеты и формирует научные отчеты без необходимости контроля со стороны человека.

Технологической основой системы стала Национальная суперкомпьютерная сеть Китая. Эта цифровая инфраструктура объединяет более 30 вычислительных центров. На данный момент платформа поддерживает около 100 специализированных рабочих процессов, включая исследования в области материаловедения, биотехнологий и промышленного применения ИИ.

Ранее мы писали, что Китай на пять лет опередил прогнозы по развитию ключевых отраслей ИИ.