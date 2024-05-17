Педофил пожаловался в Конституционный суд РК

Отбывающий наказание за развратные действия в отношении ребенка гражданин обратился в Конституционный суд РК с жалобой на «дискриминационную» статью в Уголовном кодексе республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КС.

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданина о проверке на соответствие Конституции пункта 4) части 8 статьи 72 Уголовного кодекса, согласно которому условно-досрочное освобождение не применяется к осужденным за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Субъект обращения был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 124 Уголовного кодекса (развратные действия в отношении заведомо малолетней) от 3 июля 2014 года. Его ходатайство об условно-досрочном освобождении судом отклонено со ссылкой на вышеуказанное ограничение.

- По мнению субъекта обращения, действующее ограничение противоречит статье 14 Конституции (недопустимость дискриминации), поскольку ставит его в неравное положение с другими осужденными, отбывающими наказание за такие же деяния, совершенные ранее — до введения в действие изменений в статью 72 УК. За ними сохранилось право на условно-досрочное освобождение на основании Уголовного кодекса 1997 года (в редакции, утратившей силу), - пояснили в Конституционном суде РК суть жалобы.

КС отметил, что указанная субъектом обращения категория осужденных сохранила право на условно-досрочное освобождение на основании конституционного правила обратной силы закона (подпункт 5) пункта 3 статьи 77 Конституции и часть третья статьи 6 Кодекса). Законы, усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение обратной силы не имеют.

В отношении самого субъекта обращения КС обратил внимание, что он был осужден в октябре 2016 года, после введения ограничения на применение условно-досрочного освобождения к осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По итогам проверки, КС не усмотрел дискриминацию в отношении граждан, осужденных после введения в действие пункта 4) части 8 статьи 72 Кодекса.

С полным текстом нормативного постановления можно ознакомиться по ссылке.

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