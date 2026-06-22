Педагоги и ИИ: Казахстан и Узбекистан договорились развивать партнерство в образовании

В ходе рабочего визита в Узбекистан министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова встретилась с министром дошкольного и школьного образования Узбекистана Эъзозой Каримовой, передает агентство Kazinform.

— Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере образования. Отмечено, что благодаря политике Глав государств взаимодействие между странами последовательно развивается сотрудничество, в том числе в области дошкольного и школьного образования, — сообщает Министерство просвещения РК.

В ведомстве добавили, что были рассмотрены вопросы повышения квалификации педагогов, обмена опытом по внедрению технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс, а также расширения профессиональных контактов между образовательными организациями двух стран.

Фото: Минпросвещения РК

Также отдельно отмечено активное участие представителей Казахстана и Узбекистана в международных олимпиадах, образовательных форумах и научно-практических конференциях.

— По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию партнерства и реализации совместных образовательных инициатив в сфере образования, — заключили в Министерстве просвещения.

Напомним, 21 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Руководителя Администрации Президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву в Астане.