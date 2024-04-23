РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:47, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводок не затронул скотомогильники с сибирской язвой в Акмолинской области

    паводки, Акмолинская область
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Несмотря на паводок и режим ЧС сразу в нескольких районах Акмолинской области, до скотомогильников с захоронениями сибирской язвы вода не добралась. Угрозы того, что патогены попадут на поля, нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Такую информацию озвучил, выступая на брифинге, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Кенеш Алимжанов.

    — На состояние полей паводок никак не повлияет. По нашим данным, в Акмолинской области нет такого, чтобы размыло скотомогильники и были какие-то угрозы, — ответил на вопрос присутствующих глава ведомства.

    Как уточнили корреспонденту агентства Kazinform в управлении ветеринарии Акмолинской области, в регионе насчитывается 58 захоронений с сибирской язвой. Находятся они в Атбасарском, Астраханском, Аккольском, Аршалынском, Биржан сал, Буландынском, Бурабайском, Егиндыкольском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, Зерендинском, Коргалжынском, Сандыктауском, Целиноградском и Шортандинском районах.

    Как уверяют в ведомстве, скотомогильники безопасны, они находятся на возвышенностях и не пострадали от паводка. В регионе ведется их контроль на постоянной основе.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Регионы Скот Безопасность Паводки в Казахстане Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!