Паводок не затронул скотомогильники с сибирской язвой в Акмолинской области

Несмотря на паводок и режим ЧС сразу в нескольких районах Акмолинской области, до скотомогильников с захоронениями сибирской язвы вода не добралась. Угрозы того, что патогены попадут на поля, нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такую информацию озвучил, выступая на брифинге, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Кенеш Алимжанов.

— На состояние полей паводок никак не повлияет. По нашим данным, в Акмолинской области нет такого, чтобы размыло скотомогильники и были какие-то угрозы, — ответил на вопрос присутствующих глава ведомства.

Как уточнили корреспонденту агентства Kazinform в управлении ветеринарии Акмолинской области, в регионе насчитывается 58 захоронений с сибирской язвой. Находятся они в Атбасарском, Астраханском, Аккольском, Аршалынском, Биржан сал, Буландынском, Бурабайском, Егиндыкольском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, Зерендинском, Коргалжынском, Сандыктауском, Целиноградском и Шортандинском районах.

Как уверяют в ведомстве, скотомогильники безопасны, они находятся на возвышенностях и не пострадали от паводка. В регионе ведется их контроль на постоянной основе.