Паводковые воды Оренбуржья идут по Уралу в направлении Казахстана

В Оренбургской области паводковые воды идут вниз по реке Урал, угрожая подтоплением новых населенных пунктов, в том числе на территории Казахстана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает МЧС России, на территориях, наиболее подверженных подтоплению из-за весеннего паводка, продолжается увеличение сил реагирования.

Ситуация в Оренбургской области сохраняется сложной. По данным областного правительства, на утро 11 апреля в 78 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок. Наиболее сложные территории по паводку на сегодня — Орск, Оренбург, Оренбургский, Илекский районы, Бузулук и Бузулукский районы.

— В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3 580 жилых домов, 3 950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований, — сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что подтоплению подвергнутся Оренбург, Орск и Новотроицк, а также приграничные с Казахстаном Кувандыкский городской округ, Беляевский и Илекский районы.

С Илекского района граница между двумя странами идет по Уралу, а значит казахстанские населенные пункты, находящиеся вдоль левого берега реки, также подвержены высокому риску подтоплений.

В восточной части Оренбургской области, в том числе в Орске, наблюдается снижение уровня паводковых вод. Уровень Урала у города снизился на 42 сантиметра за сутки и составляет 857 сантиметров. За последние сутки в регионе от воды освободились 1 900 жилых домов и 2 399 приусадебных участка, но остаются подтопленными жилые массивы вдоль Урала.

Губернатор области Денис Паслер сообщил, что в среду водосброс с Ириклинского водохранилища снижен на четверть — с 1342 до 993 кубометров в секунду. Ожидается, что снижение объемов притока и сброса с крупнейшего водохранилища позволит избежать «большой воды» в областном центре.

Тем не менее, власти отмечают, что паводковые воды идут в сторону Оренбурга. Уровень воды в реке Урал на утро 11 апреля в районе Оренбурга поднялся до 1060 см, в реке Сакмара, впадающей в Урал около Оренбурга, уровень составляет 810 см. На гидропостах ведется непрерывный мониторинг.

— На данный момент уровень воды в реке Урал приближается к 11 метрам, — сообщил в четверг мэр Оренбурга Сергей Салмин. — Динамика повышения воды в Урале пока сохраняется.

В Оренбург направляются продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, медикаменты и иные предметы первой необходимости. Отдельная надежда у жителей — доставленные сюда спецбортом МЧС быстровозводимые водоналивные дамбы. Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет оперативно организовать инженерную защиту от затопления. В Курганской области наблюдается повышение уровня воды в реках Уй и Тобол. В 12 населенных пунктах в зоне подтопления — 181 жилой дом и 281 приусадебный участок.

Спасателями МЧС России эвакуировано 4 354 человека, в том числе 685 детей. В пунктах временного размещения находятся 555 человек, из них 107 детей. Здесь основные силы спасателей направлены на эвакуацию жителей и берегоукрепительные работы.

Фото: Альбина Юсупова/Вести Оренбуржья

В Тюменскую область силами МЧС доставлены быстровозводимые водоналивные дамбы длиной 4 километра. Они будут установлены в целях снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья.

По результатам состоявшегося в Тюмени координационного совещания с участием главы МЧС РФ принято решение обеспечить запас бутилированной питьевой воды, подготовить к развертыванию достаточное количество пунктов временного размещения, а также предусмотреть необходимые мероприятия при ухудшении эпидемиологической обстановки.

В Омской области МЧС России несет круглосуточное дежурство и проводит мониторинг обстановки. Особое внимание уделяется уровню воды в Иртыше, обстановки в поймах реки и населенных пунктах.