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    08:31, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Урал под Оренбургом вырос до 1 054 см

    Урал
    Фото: Кирилл Лебедев/ ТАСС

    Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Оренбургской области к утру четверга вырос до 1 054 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — На 06:00 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1 054 см, — говорится в сообщении районной администрации.

    Ранее сообщалось, что дамбу прорвало в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.

    Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб сегодня в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске.

    Теги:
    Паводки в России Река Урал Мировые новости Россия Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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