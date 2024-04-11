Уровень воды в реке Урал под Оренбургом вырос до 1 054 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Оренбургской области к утру четверга вырос до 1 054 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— На 06:00 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1 054 см, — говорится в сообщении районной администрации.

Ранее сообщалось, что дамбу прорвало в российской части Урала, началась эвакуация жителей. В МЧС РК заявили, что находятся на прямой связи с коллегами из МЧС РФ, отслеживая ситуацию.

Ситуация с весенним половодьем в Оренбургской области происходит раз в 100 лет. К такому заключению пришли специалисты российских специальных служб сегодня в ходе заседания комиссии по ЧС в Орске.