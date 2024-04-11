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    21:10, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    В Оренбургской области РФ подтоплены более 12 тысяч домов

    Паводки в Оренбурге
    Фото: кадр из видео телеканала "Евразия. НОВОСТИ"

    В Оренбургской области России подтоплены более 12 тыс. домов и 14 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы 6,9 тыс. человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    В области объявлен режим ЧС федерального характера. Пик паводка в Оренбурге прогнозировали сегодня.

    Самолет МЧС России доставил в Оренбург водоналивные дамбы для защиты от половодья. 

    - Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил в Оренбург водоналивные дамбы, - сказали в МЧС, добавив, что общая длина доставленных дамб составляет 3 км.

    Водоналивные дамбы представляют собой толстый шланг из композитных пластичных материалов, наполняемый водой. Такую дамбу можно быстро установить или переместить.

    Как сообщили в пресс-службе правительства региона, доставленный груз - 30 комплектов водоналивных дамб и 1,5 тыс. теплых одеял - будут направлены в подтопленные части города, а также Оренбургский и Илекский районы.

    По последним данным, уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 1 000 см. Это значение выше опасного на 70 см.

    Теги:
    Паводки в России Оренбург Наводнение Река Урал Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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