В Оренбургской области РФ подтоплены более 12 тысяч домов

В Оренбургской области России подтоплены более 12 тыс. домов и 14 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы 6,9 тыс. человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

В области объявлен режим ЧС федерального характера. Пик паводка в Оренбурге прогнозировали сегодня.

Самолет МЧС России доставил в Оренбург водоналивные дамбы для защиты от половодья.

- Для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил в Оренбург водоналивные дамбы, - сказали в МЧС, добавив, что общая длина доставленных дамб составляет 3 км.

Водоналивные дамбы представляют собой толстый шланг из композитных пластичных материалов, наполняемый водой. Такую дамбу можно быстро установить или переместить.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, доставленный груз - 30 комплектов водоналивных дамб и 1,5 тыс. теплых одеял - будут направлены в подтопленные части города, а также Оренбургский и Илекский районы.

По последним данным, уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 1 000 см. Это значение выше опасного на 70 см.