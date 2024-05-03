Паводковая ситуация в ЗКО находится на постоянном и строгом контроле

Угроза подтопления в регионе уменьшается. Уровень воды в реке Жайык (Урал) ежедневно снижается. За последние сутки снизился на 7 см. Текущий уровень воды — 8 м 6 см. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время без дорожно-транспортного сообщения в Акжайыкском и Теректинском районах остаются два населенных пункта. На контроле 11 участков переливов через автодороги. Эвакуированных в течение суток нет, — сказал Н. Толеуш на площадке в СЦК.

По его словам, сегодня в селе Тайпак наблюдается повышение уровня воды реки Жайык. За последние сутки поднялась до 55 см, текущий уровень составляет 8 м 5 см. Ситуация по области находится на постоянном и строгом контроле.

По данным представителя ДЧС ЗКО, в целом по области в противопаводковых и аварийно-спасательных работах задействовано 899 человек, 177 единиц техники, 24 водооткачивающих средства, 19 плавсредств и 1 воздушное судно.

Напомним, поврежденные паводком автодороги восстанавливают в ЗКО.

1 893 семьи получили социальную помощь на сумму 688,3 млн тенге в ЗКО.