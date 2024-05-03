Поврежденные паводком автодороги восстанавливают в ЗКО

Во время наводнения в Западно-Казахстанской области были повреждены автомобильные дороги, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО

О том, в каком состоянии дороги сейчас и как они восстанавливаются, рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов.

Как сообщил руководитель управления, весной было затоплено 65 участков 31 автомобильной дороги. Также на 74 участках 30 автодорог были зарегистрированы факты промоин.

Фото: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО

Б.Айтмагамбетов пояснил, что были затоплены 5 участков 2 дорог республиканского значения, 33 участка 6 дорог областного значения, 27 участков 23 дорог районного значения.

Кроме того, появились промоины на проезжей части некоторых автодорог.

Фото: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО

- В результате этого, прервалось транспортное сообщение с 19 населенными пунктами. В настоящее время в 17 населенных пунктах проезжая часть дорог восстановлена, транспорт по этим участкам проезжает. Тем не менее, в связи продолжающимся поступлением воды в некоторые населенные пункты, еще нет возможности обеспечить транспортное сообщение с ними. В частности, дороги районного значения, ведущие в село Аксогым Теректинского района и село Тасоба Айжайыкского района, будут приведены в порядок после спада воды. Кроме того, была размыта проезжая часть на 35 километре дороги республиканского значения Подстепное-Теректы-граница с РФ, и на 5 участках автодорог областного значения. На сегодняшний день эти дороги восстановлены, – сказал Б.Айтмагамбетов.

Фото: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО

По его словам, на 68 участках 25 дорог районного значения были промоины, из них 57 участков восстановлены. Остается еще 11 участков, на них ведутся ремонтные работы.

Фото: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО

- В работе по восстановлению автомобильных дорог в районах помогла техника АО «НК «КазАвтоЖол». Для полного восстановления автомобильных дорог будут выделены средства из резервов местных исполнительных органов. На поврежденных дорогах проведут соответствующие технические проверки, разработают проектно-сметную документацию. После этого будут выполнены ремонтные работы, – сказал руководитель управления.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Кушумском канале в ЗКО вновь поднялся.



