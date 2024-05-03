Поврежденные паводком автодороги восстанавливают в ЗКО
Во время наводнения в Западно-Казахстанской области были повреждены автомобильные дороги, передает корреспондент агентства Kazinform.
О том, в каком состоянии дороги сейчас и как они восстанавливаются, рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов.
Как сообщил руководитель управления, весной было затоплено 65 участков 31 автомобильной дороги. Также на 74 участках 30 автодорог были зарегистрированы факты промоин.
Б.Айтмагамбетов пояснил, что были затоплены 5 участков 2 дорог республиканского значения, 33 участка 6 дорог областного значения, 27 участков 23 дорог районного значения.
Кроме того, появились промоины на проезжей части некоторых автодорог.
- В результате этого, прервалось транспортное сообщение с 19 населенными пунктами. В настоящее время в 17 населенных пунктах проезжая часть дорог восстановлена, транспорт по этим участкам проезжает. Тем не менее, в связи продолжающимся поступлением воды в некоторые населенные пункты, еще нет возможности обеспечить транспортное сообщение с ними. В частности, дороги районного значения, ведущие в село Аксогым Теректинского района и село Тасоба Айжайыкского района, будут приведены в порядок после спада воды. Кроме того, была размыта проезжая часть на 35 километре дороги республиканского значения Подстепное-Теректы-граница с РФ, и на 5 участках автодорог областного значения. На сегодняшний день эти дороги восстановлены, – сказал Б.Айтмагамбетов.
По его словам, на 68 участках 25 дорог районного значения были промоины, из них 57 участков восстановлены. Остается еще 11 участков, на них ведутся ремонтные работы.
- В работе по восстановлению автомобильных дорог в районах помогла техника АО «НК «КазАвтоЖол». Для полного восстановления автомобильных дорог будут выделены средства из резервов местных исполнительных органов. На поврежденных дорогах проведут соответствующие технические проверки, разработают проектно-сметную документацию. После этого будут выполнены ремонтные работы, – сказал руководитель управления.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Кушумском канале в ЗКО вновь поднялся.