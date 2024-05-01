Уровень воды в Кушумском канале ЗКО снова превысил опасную отметку

В Кушумском канале в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области уровень воды поднялся за сутки на 43 сантиметра, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 08:00 часов 1 мая, уровень воды в канале достиг 817 сантиметров, вновь превысив опасную отметку 800 сантиметров. Вчера в это же время уровень воды в канале был на отметке 774 сантиметра.

На посту Тайпак в Акжайыкском районе уровень воды в реке Урал повысился за сутки на 34 сантиметра. Сейчас уровень воды на отметке 699 сантиметров, он приблизился к опасному уровню 850 сантиметров.

На других гидропостах по реке Урал уровень воды снижается.

По словам жителей Акжайыкского района, в нескольких селах паводок затопил водяные скважины. В связи с этим, возникли затруднения в снабжении сел питьевой водой.

Аким района Мурат Сердалин подтвердил эту информацию.

— Большинство скважин с питьевой водой расположены вдоль реки Урал на низком уровне, в лощинах, поэтому не было возможности все их защитить от подтопления. Все же мы заранее наполнили резервуары. Оповестили жителей, налили воду в колодцы. В сельских округах есть запас воды на 7-10 дней, — сказал М.Сердалин.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО оказана материальная помощь 1 690 жителям на общую сумму 612 млн тенге. В связи со стабилизацией ситуации 100 единиц огнестрельного оружия возвращено владельцам.