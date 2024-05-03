1 893 семьи получили социальную помощь на сумму 688,3 млн тенге в ЗКО

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК принимает меры по отсрочке выплат по кредитам более 7 тысячам человек, пострадавшим от паводков в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

Как сообщил на брифинге заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов, около 4 тысяч из них — жители дачных массивов.

По его словам, выплаты по кредитам пострадавшим от паводков будут перенесены на 3 месяца с 1 апреля до 30 июня 2024 года. За это время штрафы и пени не будут начисляться за просрочку платежей.

— В регионе начаты работы по ликвидации последствий первого и второго этапов паводков. Сегодня комиссии по возмещению ущерба, причиненного жителям города Уральска, Каратобинского, Сырымского, Байтерекского, Бурлинского и Теректинского районов продолжают свою работу. Проводятся технические проверки, где это представляется возможным, — заявил заместитель акима области.

Он также добавил, что из-за чрезвычайной ситуации пострадал 1321 жилой дом. Проведена техническая проверка 1208 домов, 420 жилых домов признаны непригодными для дальнейшего проживания (Каратобе — 90, Сырым — 114, Теректи — 85, Байтерек — 7, Бурли — 124).

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

В этих районах начаты работы по восстановлению жилых домов, признанных непригодными. В частности, определены земельные участки для строительства новых жилых домов, снесены старые объекты, проводятся земляные работы.

Кроме того, потерпевшим оказана единовременная социальная помощь (369,2 тыс. тенге) в размере 100 МРП. На данный момент 1 893 семьи получили социальную помощь на сумму 688,3 миллиона тенге.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

В результате паводков погибло 2 342 голов домашнего скота, в том числе 341 голов крупного рогатого скота, 63 лошади, 1741 голов мелкого рогатого скота, 116 голов свиней и 81 голов птицы. На покрытие расходов по данному направлению из резерва областного бюджета выделено 187,5 миллиона тенге. Сегодня 141 заявителю возмещена потеря 1000 голов скота на сумму 126,9 млн тенге.