Паводки в Атырауской области: 62 млн тенге компенсаций назначено фермерам

Весной этого года разлив реки Ойыл в Кызылкогинском районе Атырауской области привел к серьезным проблемам, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для крестьянских хозяйств, пострадавших от наводнения, была назначена компенсация на общую сумму около 62 млн тенге. По информации пресс-службы акима Атырауской области, в этом районе возмещается ущерб от гибели скота, принадлежащего 58 крестьянским хозяйствам и жителям.

— Комиссия по оценке и компенсации ущерба, нанесенного в результате чрезвычайной ситуации природного характера, рассмотрела все поступившие заявления о гибели скота. По заключению комиссии, 58 крестьянским хозяйствам и физическим лицам за 191 голову скота были назначены компенсации на общую сумму 61 миллион 772 тысячи 062 тенге из бюджета и других источников, — сообщили в пресс-службе.

Одним из получателей компенсации стал Жасулан Ескалиев, создавший несколько лет назад крестьянское хозяйство «Даурен».

— Я собрал и сдал в комиссию документы по ущербу, нанесенному наводнением. На полученные средства я обновил дом и хозяйственные постройки, увеличил количество лошадей, купил три головы крупного рогатого скота и восстановил работу хозяйства. Сейчас дела идут лучше. Теперь моя цель — увеличивать поголовье скота и дальше развивать хозяйство, — рассказал Жасулан Ескалиев.

Ранее сообщалось, что семья из города Кульсары, пострадавшая от наводнения, на полученную компенсацию приобрела коттедж.